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'Güler misin ağlar mısın' dedirten kaza: Motosikletli gence çarpan kişi şaşırttı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fatih'te bir sürücü, önünde motosikletiyle ilerleyen gence arkadan çarptı. Kazayı gören bir başka motosikletli ise gence, “İyi misin” sorusunu yöneltince gülerek cevap veren motosikletli genç, “Annem zaten, paylaş ağabey, rezilliği gördün mü?” dedi. Cevap karşısında motosikletlinin kahkahaya boğulduğu o ilginç anlar kameralara yansıdı.

Fatih Millet Caddesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda aracıyla trafikte ilerleyen bir sürücü, takip mesafesini ayarlayamayınca önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle fren yaparak duran motosikletli genci gören bir başka motosikletli, “İyi misin” sorusuyla gencin durumunu sordu. Bunun üzerine genç, “Annem zaten, paylaş ağabey, rezillik gördün mü?” sözleriyle yaşanan ilginç anlara gülerek tepki vererek herkesi güldürdü.

'Güler misin ağlar mısın' dedirten kaza: Motosikletli gence çarpan kişi şaşırttı - 1. Resim

KAHKAHAYA BOĞULDULAR

Yardıma gelen motosikletlinin, “Ama kaskını bağla bak. Annen de olsa vuruyormuş bak” sözleri üzerine kaskını bağlayan genci aynı anda babası telefonla aradı. Bunun üzerine, “Şimdi de babam arıyor. Hissetti galiba” diyerek durumu anlatan genç yavaşça yoluna devam etti. Yaşanan ilginç anlar motosikletlinin kask kamerasına anbean yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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