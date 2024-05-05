'Güler misin ağlar mısın' dedirten kaza: Motosikletli gence çarpan kişi şaşırttı

Düzenleyen: Eda Narin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 5 Mayıs 2024 14:20 - Güncelleme: 5 Mayıs 2024 14:28 - Güncelleme:

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Fatih'te bir sürücü, önünde motosikletiyle ilerleyen gence arkadan çarptı. Kazayı gören bir başka motosikletli ise gence, “İyi misin” sorusunu yöneltince gülerek cevap veren motosikletli genç, “Annem zaten, paylaş ağabey, rezilliği gördün mü?” dedi. Cevap karşısında motosikletlinin kahkahaya boğulduğu o ilginç anlar kameralara yansıdı.