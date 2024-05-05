Antalya'da feci kaza! 15 yaşındaki çocuk canından oldu
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Damla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Feci kaza dün Ahmet Aliağa Bulvarı'nda yaşandı. A.G'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Damla Alnar'a çarptı. Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine kaza adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TALİHSİZ KIZ KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ
Yaralanan çocuk, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen çocuk kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı