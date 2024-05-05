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Antalya'da feci kaza! 15 yaşındaki çocuk canından oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Antalya&#039;da feci kaza! 15 yaşındaki çocuk canından oldu

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobilin çarptığı 15 yaşındaki Damla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Feci kaza dün Ahmet Aliağa Bulvarı'nda yaşandı. A.G'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Damla Alnar'a çarptı. Kazayı görenler durumu hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine kaza adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TALİHSİZ KIZ KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Yaralanan çocuk, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen çocuk kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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