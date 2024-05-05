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Ölüm çukurunda hayatını kaybetmişti... Edanur'un ölümünde yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ölüm çukurunda hayatını kaybetmişti... Edanur&#039;un ölümünde yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Küçükçekmece'deki sahil parkındaki su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Küçükçekmece Menekşe sahilinde teyzeleri ile pikniğe giden 5 yaşındaki Edanur Gezer, İBB kazı çalışmasında oluşan su dolu çukura düşerek hayatını kaybetmişti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Edanur'un ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada İBB'de çalışan 2'si kepçe operatörü, 1'i işçi, 1'i mühendis toplam 4 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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