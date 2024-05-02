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İBB, 5 yaşındaki çocuğun düşerek hayatını kaybettiği çukuru kapattı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Küçükçekmece Menekşe Sahili'ndeki parkta 5 yaşındaki kızın düşerek hayatını kaybettiği çukur, İBB ekiplerince toprak ile kapatıldı.

26 Nisan Cuma günü Küçükçekmece Menekşe Sahili'nde bulunan bir parkta, İBB ekiplerinin kazı çalışmaları sonrası oluşan çukur  su ile dolmuştu.

 MİNİK KIZ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Ailesiyle birlikte piknik yapan 5 yaşındaki Edanur Gezer ise su dolu çukura düşerek hayatını kaybetmişti. Olayın ardından oluşan çukur ve çevresi demir bariyerler ile kapatılmıştı.

İBB, 5 yaşındaki çocuğun düşerek hayatını kaybettiği çukuru kapattı - 1. Resim

EKİPLER ÇUKURU KAPATTI

Bilirkişi ve savcılık incelemesinin ardından su birikintisinin olduğu çukur, İBB ekiplerince toprakla kapatılıp temizlik çalışması yapıldı. Ailenin o gün piknik için serdiği örtü, gıda ve içeceklerin de olay yerinde durduğu görüldü.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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