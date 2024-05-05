Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Marttan beri denize girilebilen Antalya'da şaşırtan manzara: Her yer bir anda bembeyaz oldu

Marttan beri denize girilebilen Antalya'da şaşırtan manzara: Her yer bir anda bembeyaz oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Marttan beri denize girilebilen Antalya&#039;da şaşırtan manzara: Her yer bir anda bembeyaz oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Alanya ilçesinin yüksek kesimlerinde öğle saatlerinde aniden bastıran şiddetli dolu yağışı trafiği felç etti. Mahmutlar Yaylası yolunda uzun araç kuyrukları oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Mahmutlar Mahallesi'nde öğle saatlerinde şiddetli dolu sürücüleri hazırlıksız yakaladı. Bölgede bulunan Mahmutlar Yaylası'na gitmekte olan sürücüler dolunun etkisiyle beyaza bürünen yolda zor anlar yaşadı.

Özellikle Cebeli Reis Dağı yolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışı olumsuz etkilenirken sürücülerin ilerlemesi zorlaştı. O anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
F1 Miami GP pole pozisyonu Red Bull pilotu Max Verstappen'in oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
'Güler misin ağlar mısın' dedirten kaza: Motosikletli gence çarpan kişi şaşırttı - GündemMotosikletli gence çarpan kişi şaşırttıÖlüm çukurunda hayatını kaybetmişti... Edanur'un ölümünde yeni gelişme: 1 kişi tutuklandı - GündemEdanur'un ölümünde yeni gelişme'Doping' son buluyor! At yarışlarında 'yasaklı madde' ifadesi kullanılacak - Gündem'Doping' son buluyor! Resmi Gazete'de yayımlandıTSK vurdu, MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz - GündemTSK vurdu, MSB duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisizLüks villada sır ölüm! Canına mal olan detay son fotoğrafında gizli - GündemCanına mal olan detay son fotoğrafında gizliSosyal medyada gündem olmuştu... İstanbul'da Yunus Ekipleri tarafından bulunan silahlarla ilgili açıklama geldi - Gündemİşin aslı çok farklı çıktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...