Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buket Aydın moderatörlüğündeki ‘Seçim Özel’de, Demirören Medya Grup Başkanı, Kanal D ve CNN Türk İcra Kurulu Başkanı Mehmet Soysal ve Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim süreciyle ilgili merak edilenleri değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun 'Man Adası iddiaları' nedeniyle tazminata mahkum edilmesini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tür çirkin iftiraları adalet duvarına çarptı. Kılıçdaroğlu, iftiralarının cezasını mahkemede buldu. Toplamda 170 milyar TL tazminata mal oldu. Şimdiye kadar ne kadar tazminat kazandığımızın hesabını ben tutamaz oldum. Bu partinin cumhurbaşkanı adayı da geçenlerde tüm vekilleri 'hırsız' olmakla itham etti. Yahu şimdi kendisi de buna katılıyor. Bu senin genel başkanını da seni de kapsıyor. Kabul ediyorsan sen de hırsızsın. Parlemento gibi kutlu bir mekanı böyle bir ithamla kabullenmek olabilir mi?" dedi.

Muhalefetin iddialarına sert bir dille eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim arkadaşlarımızın hepsi dava açıyor. Muharrem İnce buradan nereye varır ben bilemem. ama hırsızlık konusunda itham etmek, gerçekleri çarpıtmak bunların iliğine karar işlemiş. Her seferinde akıl almaz bir şekilde buna devam ediyorlar. Arkadaşlarımız davalarını açıyorlar. Yargı ne kadar verir onu bilemem ama 'hırsızlık' ithamının ben ciddi bir cezasının olduğunu biliyorum." ifalerini kullandı.