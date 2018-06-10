Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Solunum yetmezliği nedeniyle vefat eden Demirören Holding ve Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, son yolculuğuna uğurlandı.

Erdoğan Demirören, Fatih Camisi’nde öğle namazının ardından düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Erdoğan Demirören'in cenaze törenine spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.

TERİM YALNIZ BIRAKMADI

Bir süre önce A Milli Takım'dan olaylı bir şekilde ayrılan Fatih Terim de, Yıldırım Demirören'i bu acı gününde yalnız bırakmayan isimler arasındaydı.

ÇOK İYİ BİR DOSTLUĞUMUZ VARDI

Eşi Fulya Terim'le birlikte Demirören ailesine başsağlığı dileyen tecrübeli teknik adam şöyle konuştu: "Erdoğan bey, hastalığına kadar sık görüştüğümüz abimdi, çok iyi bir insandı. Her zaman onunla beraber olmak keyifliydi. Allah rahmet eylesin. Gerek insan gerek iş adamı olarak herkesin takdir ettiği isimdi. Çok iyi bir dostluk, güvene, sevgiye dayalı bir ilişkimiz vardı. O Beşiktaşlı, o Galatasaraylı o Fenerbahçeli diye herhangi bir durum yoktu. Bu son yıllarda gelişen bir olay. Aramızda hiç öyle bir şey yoktu. Uzlaşmacı kişiliği, naif ve sevgi dolu yaklaşımları vardı. Onu hep güler yüzüyle iyi olarak hatırlayacağım. Sayın Başkan Yıldırım Demirören'in şahsında tüm Demirören ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.