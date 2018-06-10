Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de düzenlenen mitingde halka hitap etti. Erdoğan konuşmasında muhalefete sert tepki gösterirken, dünyaca ünü Alman dergisininin 4 dünya liderini kapağına taşımasını yorumnladı.

'ELHAMDÜLİLLAH'

Almanya'nın ve hatta dünyanın önde gelen dergilerinden biri olan Der Spiegel, yeni sayısında kapağına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı koymuştu.

Erdoğan, derginin kapağıyle ilgili yorumunda ''Almanların bir dergisi var, kapağa 4 resim koymuş bir tanesi de benim. 'Dünyayı şekillendiren liderler' demiş. Elhamdülillah. Bu milletin evladı olarak bu hizmeti son nefesimize kadar devam ettireceğiz.'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ı açıklamalarından önemli başlıklar;

'KOCAELİ BAŞKA BUGÜN'

Bugün bizi bir kez daha coşkuyla kucakladığınız için teşekkür ediyorum. Bu sevgi seli bu kardeşinizi heyecanlandırıyor. Kocaeli başka bugün. Bu güven dosta korku verir. Şu muhabbetiniz bizlere daha çok çalışma şevki veriyor. Sen yorulmaz mısın diye soruyorlar. Ben de diyorum ki 'bu muhabbeti görünce insan yorulur mu?''

Sizlerden aldığımız ilhamla Türkiye kazan biz kepçe ülkemizi adım adım geziyoruz. Az önce Denizli'deydik. Denizli de muhteşemdi. En son Ocak ayında Kocaeli'ye gelmiştim. Yaklaşık 1.5 katrilyon liralık yatırımın onurunu beraber yaşadık. Şimdi 28'inci vilayetteyim. Arada yaptığım kapalı salon toplantılarını söylemiyorum. 00.00'da Esenler'de bir dua programına katılacağım. Biz siyaseti ikbal için değil millet için milletimizle beraber yapıyoruz.

'BAY MUHARREM'E SAYGI DUYMUYORUM'

Neymiş Bay Muharrem'in annesi başörtülüymüş olabilir. Saygı duyuyorum. Neymiş ablası başörtülüymüş, olabilir. Saygı duyuyorum. Ama sana saygı duymuyorum. Bu ülkede başörtülü kızlarımıza neler çektirdiğinizi biliyoruz. Kızlarımıza çile çektirdiniz. Benim evlatlarıma da çile çektirdiniz.

''ÖĞRETMENLİK YAPSAN NE YAZAR''

Milletimizi kökenine, inancına, kılık kıtyafetine göre bölenlerden olmadık. Bay Kemal ne ki sen ne olacaksın. Bu ülkede başörtülü kızlarımıza neler çektirdiğinizi biz bilmiyor muyuz? Onları odalara çekip oralarda neler yaptığınızı ve o bayanın da partinizin milletvekili olduğunu biz çok iyi biliyoruz. 'Ben İmam Hatip'e düşman değilim, öğretmenlik yaptım diyor.' Öğretmenlik yapsan ne yazar. Sen kendine bak kendine. Bunlar şehirlerimizi oya göre renklere ayıranlar. Oy almak için bu numaraları neden yapıyorsun? Kafayı takmış şimdi, açıkladım ya millet kıraathaneleri dedim. Kafayı ona takmış. Kumarhane anlıyor, iskambil oynarlar ya bunların çoğu onu anlıyor. Bay Kemal, Bay Muharrem kıraathane okumaktır.

'CHP ZİHNİYETİ BU'

O' diyor 'kek verecek', 'ben de' diyor 'fabrikada işçi alacağım.' İnanıyor musunuz Ya sizin hayatınızda böyle bir şey olmamış ki. Siz Nuri Demirağ'ın, rahmetli uçak fabrikası yapan Sivaslı Nuri Demirağ'ın uçak fabrikasını kapatıp gaz ocağı fabrikasına çevirdiniz. Ya CHP budur, CHP budur. Kime yutturacaksınız Sizin bu ülkede dikili ağacınız yok.

Tek parti CHP'si yıllarında milleti bunlar inim inim inlettiler. Kalkınma hamlemizi durdurdular. Bu ülkede 18 yıl boyunca Allah-u ekber nidasını minarelerimize çok görenler, şimdi yeni baskıların, yeni yıkımların hesabını yapıyorlar. Bunlar ezanı Türkçe okutanlar değil mi

'BANA BAK MUHARREM'

Tutturmuş ben fizik öğretmeniyim güzel saygı duyarım. Ama bu ülkenin cumhurbaşkanına hakaret etmene izin vermez. Geçen akşam Kadıköy'de geziyorlar onlara hırsız Erdoğan diye slogan attırıyor. Haddini bileceksin. Birileri çıkıyor Külliye'ye gitmem diyor. Senin genel başkanın tıpış tıpış geldi. Klozetleriniz altın dediler. Bizim altından klozette ne işimiz var. Bunlar sarı pirinç ile altını karıştırıyorlar. Biri çıkmış yıkacağım diyor. Bunlar böyle. Neyi yıkıyorsun. Gömerler, gömerler neyi yıkıyorsun? Bu ülkenin helal parası ile yapılmış neyi yıkıyorsun haddini bil.

'KAFAYA BAK KAFAYA'

Bay Muharrem, 'Kanal İstanbul'a karşıyım.' diyor. Kafaya bak, kafaya. Yok, ufuk yok. Daha şurada geçenlerde bir gemi Boğaz'da yalıya çarptı. Bu tanker olsaydı Allah muhafaza aylarca orada yangın olurdu. Kafası basmıyor, genel başkanının da basmıyor. Bu CHP'nin tarihi böyle.

'ELHAMDÜLİLLAH'

Almanların bir dergisi var, kapağa 4 resim koymuş bir tanesi de benim. 'Dünyayı şekillendiren liderler' demiş. Elhamdülillah. Bu milletin evladı olarak bu hizmeti son nefesimize kadar devam ettireceğiz.

Türkiye'de dikili ağacı olmayanlar gözlerini bu yatırımlara dikmişler. 18 ay boyunca Allahu Ekber nidasını minarelerimize çok gördüler. Projelerimizi rafa kaldırmayı planlıyorlar. TİKA'yı, AFAD'ı kaldırmayı düşünüyorlar. Sen bütün işleri bitirdin de şimdi onları mı kapatacaksın. Sen kimsin ya haddini bil. Cumhurbaşkanı seçmenin anahtarını halktan almayı düşünüyorlar.

FETÖ ağzıyla konuşuyorlar. Bay Muharrem gitti Edirne'ye orada Diyarbakır'da 6-7 Ekim'de 53 Kürt vatandaşımızın ölümüne neden olan kişiyi ziyaret ediyor. 'Çıksın aday' ne demek ya. Bu bile ona fazla. Çünkü aday olmanın da bir ehliyetinin olması lazım. Tutuklu mu bu adam, tutuklu bitti. Bu kadar insanın ölümüne neden olan birisini önce ölenlerin ailesine sormak lazım. Yasin Börü'nün annesine sormak lazım ne düşünüyorsunuz. Bunların sırtında küfe yok. Parlamento bunlarla ilgili kararı bana göndermiş olsaydı ben bunu çoktan onaylardım.

'DÜNYAYA EN GÜZEL CEVABI VERECEKSİNİZ'

24 Haziran bir başka. Türkiye yeni bir döneme giriyor. Dünya bizimle nasıl uğraşıyor görüyorsunuz. Bizimle uğraşan dünyaya en güzel cevabı siz vereceksiniz, demokratik bir şekilde oylarınızla vereceksiniz.

'ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'

Yasakçı, baskıcı, diktatör, tek adam anlayışının temsilcisi CHP zihniyetinin bir daha Türkiye'nin şoför koltuğuna oturmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Kargadan başka kuş, yıkmaktan başka iş tanımayan bu çapsızların niyetlerini gerçekleştirmesine rıza göstermeyeceğiz.