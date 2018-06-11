Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Soylu, Sultangazi'deki Hacı Ayşe Özyurt Camisi'nde kıldığı teravih namazının ardından, vatandaşlara hitap etti.

Herkesin Kadir Gecesi'ni tebrik eden Soylu, Türkiye'nin geçmişte çok zor zamanlardan geçtiğini söyledi.

Bakan Soylu, eski Türkiye'de yaşanılanları gelecek nesillere göstermek istemediklerini vurgulayarak, "Tek derdimiz budur. Biz derdi olan insanlarız. Bu ülkede 28 Şubat'ta çocuklarımızın kendi dinini öğrenmesini yasakladılar. İnsanları kıyafetlerine göre ayrıştırdılar. Başörtülülere, 'okullara, devlet memurluğuna, üniversitelere giremez.' dediler. Bu ülkede Marmaray, Avrasya Tüneli yapıldı. Bu ülkede hastanelere gittiğiniz zaman, inanın doktor yüzünü görmek mümkün değildi. Bu memlekette hastaneye gitmek dert, hastane eczanesinden ilaç almak başka bir dertti." diye konuştu.

Türkiye'de çok önemli gelişmeler olduğuna işaret eden Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsansız hava aracını Amerika'dan istedik vermediler. Sonra İsrail'den istedik ilk önce vermediler, sonra üsteleyince çok pahalı bir parayla bize verdiler. Bozuldu, tamire gönderdik geri göndermediler, terörle mücadeleyi en sık yaptığımız bir dönemde. Şimdi ise bu ülkenin mühendisleri ay yıldızlı patenti insansız hava aracının üzerine çaktılar ve bizim terörle mücadelemizde aslanlar bize öyle bir katkıda bulundular ki...

Dünyada yardım yapmada milli gelirine oranla birinci sıradayız. Türkiye sizin ortaya koyduğunuz güçle nasıl 50 gramlık oy pusulasıyla 28 Şubat'ı ters düz etmiş, nasıl 50 gramlık oy pusulasıyla 15 Temmuz'da bu ülkeyi işgal edip okyanus ülkesine peşkeş çekmeye karışanlara karşı çıplak elleriyle mücadele etmişse şimdi önümüzde 24 Haziran var. Sadece bu ülke için oy kullanmayacaksınız, gelecek nesillerimiz için de kullanacaksınız. Bir daha bu çekilenleri gelecek nesillerimiz çekmesin istiyoruz. İki darbe arasına sıkışmış bir zihniyetle beraber... İki darbe... 1960, 1971, 1980, 28 Şubat, 27 Nisan, 15 Temmuz... Her 10 yılda bir kapımızı çalanlara ve bu ülkeyi demokrasiden uzaklaştırmaya çalışanlara ve onların patronlarına, 24 Haziran'da gerekli cevabı bu millet sandıklarda verecek."

24 Haziran'dan sonra yeni sistemle beraber Türkiye'nin ekonomisinin daha da büyüyeceğinin altını çizen Soylu, Türkiye'nin ileriye dönük daha güçlü adımlar atacağını belirtti.

Soylu, 24 Haziran'da atılan oyların sadece Türkiye için değil dünyadaki mazlumlar için de ümit olacağını anlatarak, "Kimsesizlere, sahip çıkılmayanlara, 'Biz 5 ülkeyiz istediğimizi yaparız' diyenlere buradan güçlü bir ses çıkaracak, herkese de haddini bildirecek. Demokrasiyle bu işlerin nasıl olduğunu, oyla, sandıkla beraber bu işlerin nasıl olduğunu bütün dünyaya gösterecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğuna dikkati çeken Soylu, şunları kaydetti:

"Bu ülkeyi tecrübeli, güçlü liderler, tüm dünyayı bilen aynı zamanda Hakkari'den Edirne'ye, Kars'tan Hakkari'ye kadar ülkenin her tarafını karış karış bilen, zenginlik nedir bilen, ülkenin insanını bilen, onu aşağılamayan, bu toprakların dualı topraklar olduğunu bilen liderler tarafından, öyle Amerika'dan el sallayınca ayakları titreyen değil, nereye sineceğini bilen değil, 15 Temmuz akşamı bir yerlerde saklanan değil, nerede olduğu belli olmayan değil, ölümüne ölümüne üzerine giden liderlerle bu ülke mutludur. Onun için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a her zamankinden daha fazla destek vermemiz lazım."