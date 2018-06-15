Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün TSK içerisindeki kripto elemanlarını deşifre ettiği ankesör soruşturmasını derinleştirdi. FETÖ’nün TSK’daki ByLock’u olarak adlandırılan ankesör soruşturmasının derinleştirilmesiyle beraber yüzlerce şüpheli itirafçı ortaya çıktı. Bu kapsamda Başsavcılık, ankesör soruşturmasına takılan toplamda 5 bin şüpheli tespit etmişti. Bunlardan Hava Kuvvetlerinde bin, Jandarma’da 500, Deniz Kuvvetlerinde 600, Kara Kuvvetlerinde ise yaklaşık 3 bin kişi olduğunu belirlenmişti.

Genelkurmay Başkanlığı ve Ankara Başsavcılığı ankesör soruşturmasının sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için koordineli bir çalışma hâlinde. Yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Genelkurmay, PKK’ya yönelik Kandil Harekâtı öncesinde Başsavcılığa, harekâta katılacak askerlerin isim listesini bildirerek soruşturmaya takılıp takılmadığını ve FETÖ ile irtibatlarının bulunup bulunmadığını sordu.

Bunun üzerine Ankara Başsavcılığı bildirilen isimleri mercek altına aldı. Söz konusu isimlerin soruşturma kapsamında hazırlanan 5 bin kişilik listeden incelendiği, ayrıca FETÖ ile irtibatlarının olup olmadığına bakıldığı da belirtildi. Yapılan araştırma sonucunda, Kandil harekâtında karadan ve havadan görev alan personel listesinin oluşturulduğu aktarıldı.

Öte yandan, FETÖ’nün TSK’daki kripto yapısını ortaya çıkaran ankesör soruşturmasının operasyonları önümüzdeki günlerde yapılacak. Operasyonlara üst rütbeli subaylardan başlanacak.