Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yapımını üstlendiği yaklaşık 75 bin metrekarelik proje, onay için İstanbul 2 Nolu Koruma Kurulu’nda bekliyor. Toplam 12 blok halinde inşa edilecek projede çocuklar için deney istasyonları, dev sinema, kütüphane, dene-yap teknoloji atölyeleri, deneyim merkezi, eğitim atölyeleri, 4 büyük sergi salonu, sergi üretim ve bakım atölyeleri ile inovasyon merkezi de var. Haliç Tersanesi Bilim Merkezi’ni yılda 2 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Haliç Tersanesi Bilim Merkezi Projesi’ni İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı planladı. Haliç Tersanesi’nin tarihi dokusunun korunduğu proje iki bölümde tamamlanacak.

Toplam 75 bin metrekarelik alanı kapsayacak projede, 12 blok bulunacak. A Blok’ta giriş holü ve müze mağazası, B Blok’ta 2-7 yaş ve 5-12 yaş deney istasyonları, C Blok’ta sinema salonu, D Blok’ta Kuluçka ve Hızlandırma Merkezi ile Dene-Yap Teknoloji Atölyesi, E Blok’ta dijital kütüphane, F Blok’ta restoran ve kafeterya, G Blok’ta Deneyim Merkezi, H Blok’ta eğitim atölyeleri, I Blok’ta Barbaros ve Sinan sergi salonları, J Blok’ta Fatih ve İbni Sina sergi salonları, K Blok’ta sergi üretim ve bakım atölyesi, L Blok’ta ise inovasyon merkezi yer alacak.

Beyoğlu, Bedrettin Mahallesi, 916 Ada, 1 Parsel’de yer alan projenin faz 1 uygulama proje çalışmaları tamamlandı. Proje onay için İstanbul 2. Numaralı Koruma Kurulu’na gönderildi. Proje onayının ardından Haliç Tersanesi Bilim Merkezi Projesi için çalışmalar başlayacak.