Belçika'nın başkenti Brüksel'de, 11-12 Temmuz tarihlerinde "NATO  Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı" yapılacak ve zirve ilk kez NATO'nun yeni  karargah binasında gerçekleşecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Haziran seçimleriyle yeniden göreve  gelmesinin ardından, "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı"na katılarak  ilk yurt dışı temasına başlayacak.

Söz konusu zirve kapsamında Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Fransa  Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Theresa May başta olmak  üzere birçok NATO ülkesinin liderleriyle bir araya gelecek ve ikili görüşmeler  yapacak.Görüşmelerde, bazı NATO ülkelerinin bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye  kolu YPG'ye verdiği destek ve Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 savunma  füzeleri konularının ele alınması öngörülüyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı  Donald Tusk, AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve Avrupa Parlamentosu  Başkanı Antonio Tajani ile de tek tek görüşmesi bekleniyor.

YENİ KABİNEYLE İLK YURTDIŞI ZİRVE

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO'daki liderler zirvesine  Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni kabinesinden bazı isimlerle katılması  bekleniyor. Bu kapsamda Erdoğan'a zirvede eşlik edecek yeni kabinedeki dışişleri,  milli savunma ile enerji ve tabii kaynaklar bakanlarının  bulunması planlanıyor.Öte yandan, Cumhurbaşkanı Yardımcılarının da  Erdoğan'a eşlik etmesi  öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın da Brüksel'deki NATO  zirvesine katılan lider eşleri için düzenlenen programlara iştirak etmesi  planlanıyor.

Geçen yılki zirvede "terörün her türüyle ortak mücadele"  görüşülmüştü

Erdoğan geçen yıl katıldığı "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları  Toplantısı" çerçevesinde ikili görüşmeler gerçekleştirmişti. Bu kapsamda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi  Angela Merkel ve Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May ile görüşmeler  yapılmıştı. Olumlu bir atmosferde geçen Erdoğan-Macron görüşmesinde, Suriye, Irak  ve diğer bölgesel konular ele alınmış, PKK ve DEAŞ dahil terörün her türüyle  ortak mücadelenin önemine işaret edilmişti. İki lider, savunma sanayinde iş birliği ve karşılıklı ticaret hacmine  ilişkin konuları da ele almıştı.