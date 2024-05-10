Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Devlet Bahçeli'yi kabul edecek. İki liderin görüşmesi saat 14.30'da Külliye'de gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.

MASADA ÖNEMLİ KONULAR VAR

En son 29 Nisan'da bir araya gelen liderlerin, bugünkü görüşmesinin saat 14.30'da başlayacağı tahmin ediliyor. İki ismin de yeni anayasa sürecini, iç ve dış politikayı değerlendirmeleri bekleniyor.

İKİSİ DE ÖZEL'LE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Öte yandan siyasette yoğun bir görüşme trafiği yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 Mayıs'ta da CHP lideri Özgür Özel ile görüşmüştü. Özel ardından da Bahçeli ile görüşmüştü.