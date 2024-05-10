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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde panik anları! Bir anda alev aldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası'ndaki girişinde bir minibüs yandı. Bölgede trafik oluşurken araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Üsküdar Beylerbeyi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş güzergahında saat 07.10 sıralarında yaşandı.

TÜM ARACI SARDI

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen bir midibüsün seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücüsü tarafından yangın tüpüyle söndürülmeye çalışılsa da alevler ve duman tüm aracı sardı.

TRAFİK DURDU

Köprü üzerindeki polis ekipleri tarafından araç trafiği Avrupa yönüne durduruldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü. Polis ekipleri olayın ardından trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, olayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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