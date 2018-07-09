Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Süleyman Soylu mu? Süleyman Soylu kimdir? Yeni kabine açıklanmadan önce birçok isimle ilgili kulisler yapılmaya başlandı. Kabinede yer alması beklenen isimlerden biri de Süleyman Soylu oldu. Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması konuşulurken, Süleyman Soylu'nun kim olduğu, nereli ve kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Peki, Süleyman Soylu kimdir? Süleyman Soylu nereli ve kaç yaşında? İşte detaylar...

Yeni kabinede KİMLER olacak? İsim isim yeni kabine listesi (2018 yeni bakanlar kim oldu ) Yeni kabinede kimler olacak? 2018 yeni kabine listesi açıklandı mı? Yeni bakanlar kimler oldu? Büyük merakla bekleniyor. Yeni kabine açıklandı mı ve yeni bakanlar belli oldu mu? Bugün TBMM’de tarihî bir gün yaşanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de yemin ederek yeni sistemin “ilk başkanı” olarak görevine başlayacak.

SÜLEYMAN SOYLU KİMDİR?

1969 İstanbul doğumlu olan Süleyman Soylu, ilk ve ortaöğrenimini İstanbul Gaziosmanpaşa´da tamamladı. Lise eğitimini Plevne Lisesi´nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nden mezun oldu.

Meslek kariyerine 1990 senesinde İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) aracı kurumlarında başladı. 1989 senesinde okul arkadaşlarıyla ortaklaşa kurduğu bir şirketle ticaret hayatına atılan Süleyman Soylu, 1995 yılında kendi kurduğu şirketiyle siyasi hayatının yanı sıra halen ticari hayatını da sürdürmektedir.

SİYASİ KARİYERİ

Demokrat Parti Dönemi

Türkiye siyasetine ilk olarak 1987 senesinde giren Süleyman Soylu, Demokrat Parti ve Adalet Partisi çizgisindeki aile geleneğini devam ettirerek merkez sağ Doğru Yol Partisi’nin Gençlik Kolları’nda göreve başladı.

1987-90 yılları arasında, DYP İstanbul İl Teşkilatının Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliği ve teşkilat başkanlığı görevini üstlendi. 1995 yılında DYP Gaziosmanpaşa ilçe örgütünün yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Kısa bir süre sonra 17 Temmuz 1995 tarihinde bahsi geçen ilçe teşkilatının başına getirilen Soylu, 25 yaşında "Türkiye´nin en genç ilçe başkanı" unvanını aldı. Dört sene sonra 29 Nisan 1999 tarihinde İstanbul il başkanlığı görevini geldi ve 2002 Genel Seçimleri öncesi milletvekili adayı oluncaya dek bu görevi yürüttü.

Süleyman Soylu, Doğru Yol Partisi´ndeki önemli görevlere getirildiğinde o dönemin parti Genel Başkanı ve İstanbul milletvekili olan Tansu Çiller´in partili genç gözdelerinden olmuştu. DYP’nin 22 Temmuz 2007 Genel Seçimleri öncesinde ANAP’la birleşme çabaları esnasında Demokrat Parti ismini alarak girdiği seçimlerde baraj altında kalması sonrasında Mehmet Ağar´ın istifasının ardından yapılan olağanüstü genel kurulun üçüncü turunda Süleyman Soylu, geçerli 800 oyun 529’unu alarak genel başkanlığa seçildi.

15 Kasım 2008’de gerçekleştirilen Nevval Sevindi ve Refaiddin Şahin’in de aday olduğu DP 9. Olağan Kongresi’nde 993 oy geçerli oyun 922’sini alan Süleyman Soylu, genel başkanlığa yeniden seçildi.

2009 Yerel Seçimleri öncesinde, hedefinin 2007 Genel Seçimleri’nde elde edilen yüzde 5,4’lük oy oranının üstüne çıkmak olduğunu söyledi ve “Yüzde 5,4’ün altında kalırsak çekilirim” dedi. Yerel seçimlerde il genel meclisi oylamasında partisi yüzde 4 oy alınca Süleyman Soylu, seçimin ertesi günü yaptığı açıklamada “Ben bildiğiniz siyasetçilerden değilim” diyerek istifa edeceğini ve kongrede aday olmayacağını açıkladı.

Ancak parti tabanının ısrarlarına dayanamayan Süleyman Soylu, 12 Mayıs’ta bu kararını değiştirdiğini ve tekrar aday olacağını açıkladı. 16 Mayıs 2009’da kendi talebi ile gerçekleşen 5. Olağanüstü Büyük Kongre’de 3. tur oylaması öncesinde adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Bu süreçten sonra, ülke çapındaki değişik üniversitelerden ve çeşitli sivil toplum örgütlerinden gelen davetlerle Türkiye'nin bir çok bölgesinde konferans ve panellere katıldı.

12 Eylül Referandumu için sunulan anayasa değişikliği paketinin, Türkiye'nin dönüşümü ve demokratikleşmesi için hayati öneme sahip olduğunu gören Süleyman Soylu, ”Demokrasi Buluşmaları” adını verdiği bir dizi seminer düzenledi ve arkadaşları ile birlikte Türkiye'yi dolaşarak ”evet” oyu tercihinin sebeplerini milletle paylaştı. Bu faaliyetinin ardından Hüsamettin Cindoruk’un genel başkan olduğu DP’den ihraç edildi.

Ak Parti Genel Başkanı ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aktif siyasete yeniden davet edilen Süleyman Soylu, 5 Eylül 2012 tarihinde gerçekleşen AK Parti Genel Merkezi’nde genişletilmiş grup toplantısında düzenlenen törenle resmi olarak AK Parti’ye katıldı.

30 Eylül 2012’de AK Parti MKYK’sına seçilmiş, müteakiben Ak Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmiştir. Süleyman Soylu, 64. hükümette Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak atanmıştı.

Süleyman Soylu eşi Hamdiye Soylu ile biri kız biri erkek, iki çocuk sahibidir.