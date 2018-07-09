Mustafa Çalışkan Kim? İçişleri Bakanı Kim Oldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı yeni kabinede yer alması beklenen Mustafa Çalışkan'ın kim olduğu merak ediliyor. Adı İçişleri Bakanlığı için geçen Mustafa Çalışkan kimdir? Mustafa Çalışkan nereli ve kaç yaşında? İşte Mustafa Çalışkan hakkında merak edilenler...
Yeni kabinede KİMLER olacak? İsim isim yeni kabine listesi (2018 yeni bakanlar kim oldu ) Yeni kabinede kimler olacak? 2018 yeni kabine listesi açıklandı mı? Yeni bakanlar kimler oldu? Büyük merakla bekleniyor. Yeni kabine açıklandı mı ve yeni bakanlar belli oldu mu? Bugün TBMM’de tarihî bir gün yaşanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’de yemin ederek yeni sistemin “ilk başkanı” olarak görevine başlayacak.
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Polis Koleji, Polis Akademisi, Adalet Meslek Yüksek Okulu, İstanbul Adli Tıp Enstitüsü Yüksek Lisans programından mezun oldu. Ayrıca Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde doktorasını bitirmiştir.2014 yılı Ocak ayında İstanbul ‘a atanan Dr. Mustafa ÇALIŞKAN Yıkıcı Bölücü Örgütlerle Mücadele, VİP, Terörle Mücadele Kurslarını görmüştür. İyi derece İngilizce bilen Dr. Mustafa ÇALIŞKAN, evli ve 2 çocuk babasıdır.