Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İhlas Holding’e bağlı iha.com.tr’de yıllardır editörlük görevini üstlenen ve Türkiye gazetesi adına önemli siyasi isimlerle röportajlara imza atan Mustafa Arıdoru, ailesi ve yakın arkadaşlarının da katılımıyla Yenibosna’daki evinde Kur’an-ı Kerim tilaveti düzenledi.

“TÜRKİYE YENİ SİSTEMLE GÜÇLÜ BİR İVME KAZANACAK”

Okunan Mevlid-i Şerif’e Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un kızının nikâh töreninin ardından katılan eski Bakan Egemen Bağış, burada Arıdoru ailesi ve komşularıyla samimi sohbetlerde bulunarak Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile Türkiye’nin güçlü bir ivme kazanacağını ve bürokratik işlerin yeni sistemle daha da hızlanacağını vurguladı.

YENİ SİSTEMDE GÖREV ALACAK MI?

Ev halkının sorduğu sorulara samimi cevaplar veren Bağış, “Yeni sistemde herhangi bir görev alacak mısınız” şeklinde yöneltilen soruya da, “Benim böyle bir beklentim yok. Bizim davamız AK Parti’yi her zaman daha da ileriye taşıyarak; millete hizmet etmek olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önderliğinde Türkiye dev projelerle dünyada adından söz ettirmeye inşallah devam edecektir.” cevabını verdi.

BAĞIŞ’TAN “HAYIRLI TEZKERELER” DİLEĞİ

Gecenin sonunda Arıdoru ve yakın çevresiyle fotoğraf çektiren AB eski Bakanı Egemen Bağış’ın, @EBofis resmî hesabından bir Tweet atılarak özel kareler paylaşıldı. Tweette, “AB ve Devlet Eski Bakanı @EgemenBagis, vatani görevini yapmaya hazırlanan Türkiye gazetesi emektarı Mustafa Arıdoru kardeşimizin evindeki mevlid duası davetine icabet etti. Allah yardımcısı olsun. Şimdiden hayırlı tezkereler diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.