Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA



Haziran seçimlerinde alınan yenilginin ardından suların bir türlü durulmadığı ana muhalefette seçimli olağanüstü kurultay tartışmaları devam ediyor. Partinin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ve ekibinin değişim ısrarı, genel merkezin ise değişim taleplerine karşı çıkması partiyi ikiye bölmüş durumda. Muharrem İnce’nin önceki gün bir televizyon kanalında olağanüstü kurultaya için yaptığı “Çıkıp imza toplamayacağım ama insanlar çıkar imza toplarlarsa, davet gelirse, ben buradayım. İmzanın toplanacağını biliyorum. Ben delege değilim, olsaydım değişim için, kurultayın toplanması için imza verirdim” açıklamalarının ardından İnce’ye yakın isimlerin imza toplama sürecini önümüzdeki hafta resmen başlatması bekleniyor. İnce cephesinde delegelerden yeterli sayıda imza toplama hazırlıkları yapılırken, kritik bir hamle de Kılıçdaroğlu ekibinden geldi. Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun önümüzdeki günlerde CHP’li il başkanlarını Ankara’da toplayarak nabız yoklayacağı konuşuluyor. Yerel seçimlere az bir süre kala parti içi tartışmaların gereksiz olduğu görüşünü savunan Genel Merkez yönetimi, iç çatışmalardan ziyade yerel seçimlere odaklanılması gerektiğini, delegelerin de bu görüşte olduğunu bu yüzden İnce’nin olağanüstü kurultay için gerekli imzayı bulamayacağını iddia ediyor. Partiyi seçimli olağanüstü kurultaya götürmek için İnce ve ekibinin son kurultay dikkate alındığında 634 civarında imzaya ihtiyacı bulunuyor.