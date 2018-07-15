Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "İsrail’in mesnetsiz bir şekilde gözaltına aldığı Ebru Özkan kardeşimiz ülkemize dönüyor. Cumhurbaşkanımız kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Bu süreçteki metin duruşundan dolayı kendisini tebrik ediyor, geçmiş olsun diyorum. "
İbrahim Kalın: Ebru Özkan ülkemize dönüyor
15.07.2018 - 23:31 | Son Güncelleme: 15.07.2018 - 23:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "İsrail’in mesnetsiz şekilde gözaltına aldığı Ebru Özkan ülkemize dönüyor. Cumhurbaşkanımız kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti." dedi.
Etiketler : ebru özkan,ibrahim kalın,israil,
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