Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda; ''Kedicikler''iyle birlikte gözaltına alınan Adnan Oktar'ın ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

SON FOTOĞRAFI

Hâkim karşısına çıkarılmadan önce nezarethanede bekletilen Adnan Oktar'ın o anda çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

Fotoğrafta, Ümitsiz bir şekilde hâkim karşısına çıkmayı bekleyen Adnan Oktar'ın eskisi gibi neşeli olmadığı görülüyor.

Hâkim karşısına çıkarılan Adnan Oktar, tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.