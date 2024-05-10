Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Mehmetçik aman vermiyor! Kuzey Irak ve Suriye'de 17 terörist etkisiz hale getirildi

Mehmetçik aman vermiyor! Kuzey Irak ve Suriye'de 17 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Sınır ötesi operasyonlarına devam eden Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Sınır ötesi operasyonlarına hız kesmeden devam eden Mehmetçik, PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor. Kuzey Irak ve Suriye'deki operasyonlarını artıran TSK, teröre ağır darbeler vurmaya devam ediyor. 

17 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda Kuzey Irak'ta 10 PKK'lı, Suriye'de ise 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. 

MSB'DEN AÇIKLAMA 

Operasyonlara ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Şanlurfa'da sürpriz derbi! Fenerbahçe ve Galatasaraylı öğrenciler sahaya çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Görüntüler nefes kesiyor! MSB'den bordo berelilere özel klip - GündemMSB'den bordo berelilere özel paylaşımBabası tarafından göğsünden bıçaklanan genç öldü - GündemOğluyla tartışan adam, evlat katili olduİnternetten aldığı araba hayatını kararttı: Gerçek 1 yıl sonra gelen telefonla ortaya çıktı - Gündemİnternetten aldığı araba hayatını kararttıProf. Dr. Alper Çelik, hastalarının ölümüyle yargılanıyordu! En ağır cezayı aldı - GündemHastalarının ölümüyle yargılanıyorduSahipsiz köpeği tüfekle öldürdü! Vahşet anları kamerada - GündemSahipsiz köpeği tüfekle öldürdüTokat depremi sonrası korkutan görüntü! - Gündem5.6'lık deprem sonrası korkutan görüntü
Sonraki Haber Yükleniyor...