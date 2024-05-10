Mehmetçik aman vermiyor! Kuzey Irak ve Suriye'de 17 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Sınır ötesi operasyonlarına devam eden Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Sınır ötesi operasyonlarına hız kesmeden devam eden Mehmetçik, PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor. Kuzey Irak ve Suriye'deki operasyonlarını artıran TSK, teröre ağır darbeler vurmaya devam ediyor.
17 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bu kapsamda gerçekleştirilen operasyonlarda Kuzey Irak'ta 10 PKK'lı, Suriye'de ise 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'DEN AÇIKLAMA
Operasyonlara ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi