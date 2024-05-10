Mehmetçik aman vermiyor! Kuzey Irak ve Suriye'de 17 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 10 Mayıs 2024 12:02 - Güncelleme: 10 Mayıs 2024 12:15 - Güncelleme:

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vurmaya devam ediyor. Sınır ötesi operasyonlarına devam eden Mehmetçik, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk, Gara ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 10 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.