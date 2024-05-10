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Babası tarafından göğsünden bıçaklanan genç öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir’de babası tarafından ahırda bıçaklanan 29 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Sakintepe Mahallesi Yayla Sokak'taki ahırda, G.K. ile oğlu Yakup Kart (29) arasında hayvan bakımıyla ilgili tartışma çıktı. Tartışma sonrasında kendisine küfür ettiği iddiasıyla baba G.K., oğlu Yakup K.’yi göğsünden bıçakladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan genç olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Yakup K., hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine ilk önce Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro ekipleri geldi. Burada babayı gözaltına alan ekipler, suç aletini de ele geçirdi. Ardından olay yerinin jandarma bölgesi olması dolayısıyla baba G.K., jandarma ekiplerine teslim edildi.

Babası tarafından göğsünden bıçaklanan genç öldü - 1. Resim

ANNESİ KAHROLDU

Eşinin oğlunu bıçaklaması sonrasında evin önüne yığılan anne ekiplerin tüm çalışmaları sırasında bulunduğu yerden kalkamadı. Acılı anne dakikalarca gözyaşlarına hakim olamazken, olay yerine gelen yakınları ve komşuları anneyi sakinleştirmeye çalıştı.
Jandarma Asayiş Timleri olayla ilgili çalışma başlatırken, gözaltına alınan baba G.K.’nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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