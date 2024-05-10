Prof. Dr. Alper Çelik, hastalarının ölümüyle yargılanıyordu! En ağır cezayı aldı

Prof. Dr. Alper Çelik, hastalarının ölümüne yol açtığı gerekçesiyle meslekten 3 yıl men edildi. Diyabet, bariatrik ve metabolik cerrahi yapan Çelik hiçbir yerde hekimlik yapamayacak.

Diyabet, bariatrik ve metabolik cerrahi yapan Prof. Dr. Alper Çelik, hastalarının ölümüne sebep olmakla suçlanıyordu.

Çelik, 3 yıl meslekten men edildi. Çelik, İstanbul’un Şişli ilçesindeki muayenehanesi, Etiler’de sahibi olduğu Özel Etiler Hastanesi de dahil hiçbir yerde hekimlik yapamayacak.

Haberlere konu olan iki ölümlü vakayla adını duyuran Çelik'in Cevdet Akbulut ve Selahattin Serin'in ölümünden sorumlu olduğu iddia edilmişti.

YANLIŞ TEDAVİ UYGULAMIŞ

Cevdet Akbulut'un kızı o dönem olayı şu sözlerle anlatmıştı:

Babam sosyal medyada ünlü bir doktor gördü şeker ameliyatı yapan. İsmi Alper Çelik. Babam doktorla görüşmeye gitti, doktor da etrafına insanları toplayarak bu şekilde kandırdı, '4 günde ayakta olacaksın' dedi. Babamın şeker hastalığı vardı ama diyabet değildi, diyabet tanısı konulmamıştı. Doktor şekerinin yüksek olduğunu ve ameliyata uygun olduğunu söyledi.

Sonra ameliyatını oldu, ameliyattan 1 saat erken çıkardı doktor. Nedenini sorduğumuzda nefesinin yetmediğini, karaciğerinden bir parça aldıklarını söylediler. Gittiğimizde yanına, babam hiç iyi olmamıştı.

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"KANLI KEFENLE GÖMDÜK"

Benim sosyal medya hesaplarımı kapatıyor, bana uzaklaştırma aldırmış. Hem suçlu hem güçlü. Babam için adalet istiyoruz, babamı kanlı kefenle gömdük biz bayramın birinci günü.