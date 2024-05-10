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Görüntüler nefes kesiyor! MSB'den bordo berelilere özel klip

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesaplarından, Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görev alan personelin görüntülerinin yer aldığı klip paylaşıldı. Paylaşımda "Zoru başarırlar, imkansız zaman alır. Onlar, Özel Kuvvetler Komutanlığı" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "bordo bereliler" olarak adlandırılan Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli için özel klip hazırladı.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, her türlü şartta görev yapan Özel Kuvvetler Komutanlığı askerlerinin ve faaliyetlerinin görüntülerine yer verildi.

"İMKANSIZ ZAMAN ALIR"

Özel Kuvvetler Komutanlığı için özel olarak hazırlanan iki dakikalık "Zoru başarırlar, imkansız zaman alır. Onlar, Özel Kuvvetler Komutanlığı" başlıklı klipte, gerçeği aratmayan tatbikat görüntüleri dikkati çekti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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