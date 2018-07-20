Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye kırmızı listedeki teröristin öldürülmesine sevinirken HDP'li vekiller cenazeye koştu. Olayın ardından HDP Diyarbakır milletvekilleri Musa Farisoğulları ve Remziye Tosun hakkında soruşturma başlatıldı.

BU KEZ DE HAKKÂRİ'DE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTİN CENAZESİNE KOŞTULAR

Hakkâri'de güvenlik güçlerince yürütülen operasyonda 8 Temmuz'da etkisiz hâle getirilen PKK'lı terörist 'Simko Kerboran' kod adlı Devran Baysal'ın cenazesi Batman'a getirildi.

Teröristin Asri Mezarlıktaki cenazesine HDP Batman Milletvekilleri Uca ve Tiryaki de katıldı.

HDP'Lİ VEKİL TABUTU OMUZLADI

Tabutun taşınması esnasında HDP'li vekil Tiryaki'nin tabutu omuzladığı belirlendi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, terörist Devran Baysal'ın cenazesine katılan HDP'li milletvekilleri Uca ve Tiryaki hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlattı.