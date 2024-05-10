Keyfi uygulamaları tartışma konusu olmuştu... Fahri müfettişler her ihlale ceza yazamayacak

Yeni düzenlemeye göre, 70 yaşından gün alanlar fahri trafik müfettişi olamayacak. Yılda iki kez eğitime tabi tutulacak müfettişlerin keyfî ceza kestikleri tespit edilirse görevleri sonlandırılacak.

Haber Merkezi ANKARA - Kamuoyunda kestikleri ‘keyfî cezalarla’ tartışma konusu olan fahri trafik müfettişleri için yeni kurallar getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından Resmî Gazete’de yayınlanan yeni yönetmeliğe göre, bundan sonra fahri müfettişler her kural ihlali için trafik cezası kesemeyecek. Fahri müfettişlerinin hangi ihlaller için ceza yazabilecekleri Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından ayrıca belirlenecek. Yeni yönetmeliğe göre, müfettişliğe seçilen kişiler, belirli bir eğitim programı çerçevesinde illerinde eğitime tabi tutulacak, eğitim programlarına katılmayanlara müfettişlik kimliği verilmeyecek. 70 yaşından gün alanlar Fahri Trafik Müfettişi olamayacak. Müfettişlere görevleri ile ilgili bilgilendirilmeleri amacıyla yılda en az iki defa eğitim ve değerlendirme toplantısı düzenlenecek. Eğitim ve değerlendirme toplantıları yüz yüze veya uzaktan eğitim yöntemi ile gerçekleştirilebilecek. Uzaktan eğitim yöntemiyle yapılması hâlinde eğitim sonunda değerlendirme sınavı yapılacak. Sınavda başarılı olanlar eğitime katılmış sayılacak. Herhangi bir toplantıya katılmayan müfettişlerin tutanak düzenleme yetkileri katılacakları ilk toplantıya kadar askıya alınacak.