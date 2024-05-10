Bolu'da ulaşıma yüzde 63 zam geldi, tam bilet 25 lira oldu

Bolu’da özel halk otobüslerindeki bilet fiyatlarında değişikliğe gidildi. Zam oranı yüzde 63'ü buldu. Son tarifeye göre tam bilet 15 liradan 25 liraya yükseltildi, öğrenci bileti ise 18 liraya çıktı.

Bolu'da ulaşıma büyük zam yapıldı. Ortalama artış yüzde 63 oldu. Tam bilet 15 liradan 25 liraya çıktı. Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın talebi üzerine, Bolu Belediyesi Mayıs ayı 2. oturumunda, özel halk otobüsü bilet fiyatlarına zam yapılmasına dair hazırlanan gündem maddesi görüşüldü.

YÜZDE 63 ZAMLA ÖĞRENCİ BİLETİ 18 LİRA OLDU

Şehir içi ulaşımda kullanılan özel halk otobüsleri ve taksilerde uygulanması istenen fiyat artışı oy birliğiyle kabul edildi. Özel halk otobüslerinde tam bilet fiyatı 15 liradan 25 liraya, öğrenci bileti ise 11 liradan yüzde 63 zamlanarak 18 lira oldu.

TAKSİ 40 LİRADAN AÇILACAK

Taksilerde açılış ücreti 40 lira olarak belirlendi.