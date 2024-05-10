Sağlıkta yeni dönem! Pazartesi gününden itibaren randevuya onay uygulaması başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS’deki yenilikleri anlattı: Ertesi gün randevusu olan hasta, akşam saat 8’e kadar onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. 65 yaş üstü ile kanser hastaları istisna. Boşa çıkan randevuda öncelik talep bırakanda olacak.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastane randevularında yaşanan sorunların giderilmesi için pazartesi gününden itibaren Merkezî Hekim Randevu Sistemi’nde (MHRS) “Onaylı Randevu Sistemi”ne geçileceğini açıkladı. Koca şunları söyledi:

> Geçen yıl, 23 milyon kişi aldığı randevulardan en az birine gelmedi. Bu, nüfusun yaklaşık 4’te biri demek. Gelinmeyen toplam randevu sayısı 81 milyon. Üç-dört saat kala iptal edilen randevu sayısı ise 21 milyon. Bu gibi sebeplerle randevu kapasitesinin yüzde 30’u kullanılamadı.

> Sağlık yöneticileri ve yazılım mühendisleri olarak birlikte bir altyapı kurduk. MHRS; modifiye olmuş durumda. Sistem artık şöyle işleyecek: Ertesi gün randevusu olan her hastamız, akşam saat 8’e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek. Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS’de başlatılan bu yeni döneme de Onaylı Randevu Dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor.

> Yeni dönemde ayrıcalıklı iki hasta grubumuz var: 65 yaş üstü ve kanser hastaları.

> Boş kalan her bir randevuda, sistemden randevu alamayıp, talep bırakmış hastalarımıza ulaşacağız. Öncelik, talep bırakan hastalarda olacak. Onaylı Randevu Sistemi sayesinde, birçok branşta hastamızın talebine 24 saat içinde cevap verebiliyor olacağız. Randevu Koordinasyon Merkezini devreye alıyoruz. Bu merkezin faaliyetlerini şahsen takip edeceğim.

> Randevularına en çok görüntüleme birimlerinde randevu alıp gelmeyen hasta grubu olduğunu fark ettik. MR, tomografi ve ultrason randevularını da 1 gün öncesinden onaya sunacağız. 1 Haziran’dan itibaren endoskopi biriminde de onay sistemi başlayacak.

> İki dakikada bir randevu verildiği iddiası doğru değil. Oluşturulmak istenen bir algı var. Paylaşılan görüntülerde sadece sistemde yapılan bir güncelleme yer alıyor. Randevular 10 dakikada bir sisteme tanımlanıyor.

> Beyaz Reform ile özel sektörden kamuya geçişler çok belirgin oldu. Bu dönemde 11 bine yakın hekim açıktan atamayla özelden kamuya geçti. Bunların 8 bine yakını, uzman hekim. Özeldeki şu an aktif hekim sayısı da 1.650 azalışla, 30 bin 510’a düştü. Her geçen gün kamuya yönelişin bariz bir şekilde arttığını görüyoruz.

> Yurt dışında olan hekimlerimiz de kamuya dönmek istiyor. 1.359 hekim iyi hâl belgesi aldı. Ancak bunların sadece 450’si yurt dışına gitti. Her iyi hâl belgesi alan yurt dışına gitmiyor. Gidenlerin sayısı da 378’e düştü.

GERİ ÖDEME LİSTESİNE 47 İLAÇ DAHA ALINDI

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bedeli ödenen ilaçlar listesine akıllı ilaç olarak da bilinen 8’i yenilikçi kanser ilacı ve 10’u yerli toplam 47 ilaç daha alındı. İlaçlar arasında 21’i alerji aşısı, 2’si büyüme hormonu, 3’ü dirençli uyuz ilacı, 3’ü atopik dermatit ilacı, 2’si diyabet ilacı ve 3’ü psikoleptik/antidepresan ilacı bulunuyor.