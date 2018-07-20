Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kıbrıs Barış Harekâtı 44 Yaşında! Kıbrıs Barış Harekâtı'nda Nasıl Yapıldı? Kıbrıs'ta halka yapılan zulme son vermek adınabaşlatılan Kıbrıs Harekâtı 44 yaşına girdi. "Ayşe tatile çıktı" parolasıyla hatırlanan harekâtta Türk Silahlı Kuvvetleri üstün başarı göstermişti. Adada Türklerin uğradığı baskı ve can kayıplarının artması üzerine harekât kaçınılmaz olmuştu. Peki Kıbrıs Barış Harekâtı'nda neler yaşandı, kaç şehit verdik? İşte 43 yılın geride kaldığı harekâttan tarihi notlar...

Kıbrıs Barış Harekatı'nın tarihi görüntüleri Yavru vatan Kıbrıs'ta yaşanan zulme son vermek için başlatılan Kıbrıs Barış Harekâtı 44 yaşında. "Ayşe tatile çıktı" parolası ile hafızalarda yer edinen harekâtta, Türk askerleri zorlu şartlar altında başarılı bir mücadele verdi. Adada akan kanı durdurma mücadelesinde 43 yıl geride kaldı. İşte Kıbrıs Barış Harekâtı ile ilgili akılda kalanlar...

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI

Kıbrıs Barış Harekatı'na zemin hazırlayan gelişmeler 1959'da başladı. Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'ın 1959'da imzaladığı Zürih ve Londra anlaşmalarıyla bu ülkelerin garantörlüğünde Türk ve Rum halklarının eşitliğine dayalı Kıbrıs Cumhuriyeti kuruldu.

Rumlara ait silahlı gruplarca 1963'ten itibaren gerçekleştirilen saldırılar sonucu Kıbrıs Türkleri, ülke yönetiminden baskı ve zulümle uzaklaştırıldı. Adayı Yunanistan'a bağlama hedefine ulaşmak isteyen Rumların yürüttükleri saldırılar ve ambargolar 1963-1974 yılları arasında artarak devam etti.

EOKA-B liderlerinden Nikos Sampson, Yunanistan'da iktidarda bulunan cuntanın desteğiyle gerçekleştirdiği darbeyle 15 Temmuz 1974'te Kıbrıs Cumhurbaşkanı Makarios'u devirdi.

Adadaki darbe haberi Ankara'ya ulaşınca Milli Güvenlik Kurulu toplandı.

KIBRIS BARIŞ HAREKÂTI'NIN TARİHÎ GÖRÜNTÜLERİ