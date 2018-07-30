Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CHP'de 16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebiyle başlatılan imza toplama süreci saat 17.30'da sona erdi. Muhaliflerin imzaları CHP Genel Merkezine teslimi için bir haftalık süreleri bulunuyor. Tüzük gereği verilen bir haftalık süre, toplanan imzaların ulaştırılması, tasnifi, derlenmesi ve sunuma hazır hale getirilmesi için tanınıyor. 6 Ağustos Pazartesi gününe kadar imzaların parti genel merkezine sunulması gerekiyor.

İlk açıklama Usluer'den

CHP'de muhalif isimlerden ilk açıklama Gaye Usluer'den geldi. Usluer twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

Bugün saat 17.30’da imza verme işlemi sona ermiştir. Noter Tasdikli yeterli sayıda imzayı birleştirerek Perşembe günü Genel Merkezimize teslim edeceğiz.