Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor! "İki parti birleşmeye yakın" iddiası

Millî Görüş geleneğinin iki temsilcisi Saadet Partisi (SP) ile Yeniden Refah Partisi'nin (YRP), uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından 'Millî Görüş İttifakı' çatısı altında birleşmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Nefes'in parti kaynaklarına dayandırdığı iddiaya göre, müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildi ve ittifakın 2028 seçimlerine tek listeyle girmesi planlanıyor.

BİRLEŞME YENİDEN REFAH ÇATISI ALTINDA OLABİLİR

Birleşmenin Yeniden Refah Partisi çatısı altında gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtilirken; görüşmelerde son aşamaya gelindi. İddiaya göre her iki partinin de kurmay kadroları ittifakın yüzde 7’lik seçim barajını rahatlıkla aşabileceği kanaatinde.

DEVA VE GELECEK MASADA YOK

İttifak görüşmelerine DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin davet edilmediği öğrenildi. Bu durum, ittifakın yalnızca Millî Görüş çizgisindeki partileri kapsayacağı yorumlarına neden oldu.

SİYASETTE YENİ BİR SAYFA

Geçmişte zaman zaman sert söylemlerle karşı karşıya gelen Saadet ve Yeniden Refah’ın aynı masada buluşacağı iddiası siyasi kulisleri hareketlendirirken; AK Parti'nin de süreci yakından takip ettiği belirtildi.