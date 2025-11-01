Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Politika > Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor! "İki parti birleşmeye yakın" iddiası

Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor! "İki parti birleşmeye yakın" iddiası

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor! &quot;İki parti birleşmeye yakın&quot; iddiası
Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Millî Görüş’ün iki partisi Saadet ve Yeniden Refah, yıllar sonra aynı çatı altında buluşmaya hazırlanıyor. Görüşmelerin olumlu ilerlediği, birleşmenin Yeniden Refah Partisi çatısı altında gerçekleşebileceği iddia edildi.

Millî Görüş geleneğinin iki temsilcisi Saadet Partisi (SP) ile Yeniden Refah Partisi'nin (YRP), uzun süredir devam eden görüşmelerin ardından 'Millî Görüş İttifakı' çatısı altında birleşmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Nefes'in parti kaynaklarına dayandırdığı iddiaya göre, müzakerelerde önemli ilerleme kaydedildi ve ittifakın 2028 seçimlerine tek listeyle girmesi planlanıyor.

BİRLEŞME YENİDEN REFAH ÇATISI ALTINDA OLABİLİR

Birleşmenin Yeniden Refah Partisi çatısı altında gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtilirken; görüşmelerde son aşamaya gelindi. İddiaya göre her iki partinin de kurmay kadroları ittifakın yüzde 7’lik seçim barajını rahatlıkla aşabileceği kanaatinde.

DEVA VE GELECEK MASADA YOK

İttifak görüşmelerine DEVA Partisi ve Gelecek Partisi’nin davet edilmediği öğrenildi. Bu durum, ittifakın yalnızca Millî Görüş çizgisindeki partileri kapsayacağı yorumlarına neden oldu.

SİYASETTE YENİ BİR SAYFA

Geçmişte zaman zaman sert söylemlerle karşı karşıya gelen Saadet ve Yeniden Refah’ın aynı masada buluşacağı iddiası siyasi kulisleri hareketlendirirken; AK Parti'nin de süreci yakından takip ettiği belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

1 Kasım bugünkü maçlar listesi! Derbiye geri sayım başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İyi Partili Usta'dan skandal sözler! Numan Kurtulmuş tepki gösterdi, salondan ayrıldı - PolitikaKurtulmuş tepki gösterdi, salondan ayrıldıSürecin ilk aşaması tamamlandı mı? - PolitikaSürecin ilk aşaması tamamlandı mı?DEM Partili Tuncer Bakırhan 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili talebi açıkladı! "Yapılması gerek" - Politika'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili talebi açıkladı!MHP, İtalya modeli için kolları sıvadı! 'Meloni Yasası' Bahçeli'ye sunulacak - Politika'Meloni Yasası' Bahçeli'ye sunulacakBerhan Şimşek ve Lütfü Baydar CHP'den ihraç edildi - PolitikaBerhan Şimşek: İmamoğlu şirketi ihraç ettiİmralı heyetinden Selahattin Demirtaş açıklaması! - Politikaİmralı heyetinden, Demirtaş açıklaması!
Sonraki Haber Yükleniyor...