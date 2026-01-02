İhlas Haber Ajansı
Tepsiyi alan sokağa koştu! Karın keyfini yine çocuklar sürdü
Kar çocukların oyun anlayışını da değiştirdi. Kayserili minikler evlerinden aldıkları tepsiler ile sokaklara koşup keyif sürdü. O anları görenlerin yüzünden tebessüm oluşturdu.
Kayseri'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, sokaklar çocuklar için oyun parkı oldu.
Parklardaki oyun alanlarını tercih etmeyen çocuklar, kar topu oynayarak ve karda kayarak, karın tadını çıkarttı.
TEPSİDEN KIZAK
Yolların kar ile dolması sonrası evlerinden tepsisi alan çocuklar sokaklarda saatlerce kayarak keyifle oynadı.
