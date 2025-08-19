Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Yeniden Refah Partili belediye başkanı, AK Parti rozeti taktı! "Bembeyaz sayfalara yazacağız..."

Yeniden Refah Partili belediye başkanı, AK Parti rozeti taktı! "Bembeyaz sayfalara yazacağız..."

Yozgat'ın Sorgun ilçesi Araplı Beldesinin Yeniden Refahlı Belediye Başkanı Abdullah Büyükkaradoğan ve meclis üyeleri AK Parti'ye geçti. Rozetleri takan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Bembeyaz sayfalara hep birlikte nice zaferleri nice kardeşlik şarkılarını inşallah yazacağız" dedi.

AK Parti'ye diğer partilerden katılımlar sürüyor. AK Parti tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı Buluşmaları toplantısı, Yozgat'ta düzenlendi. Programda Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçen Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerine rozet takıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, milletle kurulan gönül köprülerinin güçlendirilmesi için bu tür programların düzenlendiğini söyledi. Uygur, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu bugün Allah nasip kısmet ederse teşkilat mensuplarımızla, çok kıymetli yol arkadaşlarımızla birlikte Yozgat’ımızda bir adım daha ileriye taşıyacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ‘Terörsüz Türkiye’ ve ‘Terörsüz Bölge’ menzilimize inşallah eninde sonunda ulaşacağız. İşte o zaman önümüzde yepyeni bir geleceğin doldurulmayı bekleyen beyaz sayfaları açılacak. Bu sayfayı hep birlikte bütün milletimizle birlikte yazacağımız zaferlerle ve kardeşlik şarkılarıyla süsleyeceğiz" dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Uygur, "Meclisimizde oluşturmuş olduğumuz ‘Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’muzla da terör örgütü PKK’nın bütün uzantılarıyla silah bırakması ve bu sürecin gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalarımızı da inşallah devam ettireceğiz.

Yeniden Refah Partili belediye başkanı, AK Parti rozeti taktı! "Bembeyaz sayfalara yazacağız..." - 1. Resim

"BEMBEYAZ SAYFALARA KARDEŞLİK ŞARKILARI YAZACAĞIZ"

Biz Malazgirt Zaferi’nden itibaren bu topraklarda bütün farklılıklarımızla bütün renklerimizle tarihin her döneminde inancımızın, medeniyetimizin, örfümüzün, adetimizin ve müktesebatımızın gereği olarak birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma içerisinde hep birlikte bu zamana kadar geldik.

Her kritik eşikte ve dönemeçte bu vatan topraklarının birlikte savunulmasında omuz omuza mücadele etti. Kardeşliğimizi her zaman ön planda tuttuk. Her kritik dönemeçte bu millet bayrağını, vatanını, toprağını her şeyin önünde tuttu, kendi demokrasisine ve geleceğine sahip çıktı.

Yeniden Refah Partili belediye başkanı, AK Parti rozeti taktı! "Bembeyaz sayfalara yazacağız..." - 2. Resim

Sayın Devlet Bahçeli’nin yapmış olduğu çağrı, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade ve ardından kat edilen ve ardından silahların bırakılması süreciyle devam eden sürecimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi başarıya ulaşacak, sonuca ulaşacak. Bembeyaz sayfalara hep birlikte nice zaferleri nice kardeşlik şarkılarını inşallah yazacağız" dedi.

Yeniden Refah Partili belediye başkanı, AK Parti rozeti taktı! "Bembeyaz sayfalara yazacağız..." - 3. Resim

ARAPLI BELDESİ BAŞKANI AK PARTİ'DE

Konuşmaların ardından Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Araplı Beldesi’nde Yeniden Refah Partisi'nden seçilen Belediye Başkanı Abdullah Büyükkaradoğan ve Belediye Meclis Üyeleri İbrahim Atıl, Zülfikar Ayaz, Yaşar Atik ve Bekir Başar AK Parti’ye katıldı. Rozet takılmasının ardından program sona erdi.

