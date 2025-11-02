Mehmet Uçum'dan dikkat çeken 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Yeni gelişmelerin olacağı bir aşamaya geçildi

Temmuz ayında düzenlenen sembolik bir törenle silahlarını yaktığını ilan eden terör örgütü PKK, geçen hafta da Türkiye’den tamamen çekildiğini duyurmuştu. Açıklamayı, örgütün yöneticilerinden Sabri Ok, Kandil’de Türkiye’den ayrılan 25 PKK mensubunun önünde yapmıştı. Ok, çatışma ve provokasyon riskini önlemek, sürecin ilerlemesini sağlamak amacıyla bu adımı attıklarını belirterek, Öcalan’ın çağrısıyla toplanan kongrede alınan kararlara bağlı olduklarını vurgulamıştı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da bugün 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

X hesabından bir paylaşım yapan Uçum, "TBMM'de kurulmuş Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun dinleme faaliyetini tamamlamadan önce İmralı'da Öcalan'ı dinlemesi de bekleniyor. Dinleme faaliyetini takiben Komisyon geçiş süreci hukukunun raporunu hazırlayacak" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE YENİ ADIMLAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum'un "Terörsüz Türkiye’ye geçiş sürecinde yapılanlar ve beklenen yeni adımlar!" başlığıyla yazdığı açıklamaları şöyle:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ülke Liderliğiyle ve Devlet Bahçeli’nin bilgece ve cesur girişimleriyle bir Devlet politikası olarak hayata geçen Terörsüz Türkiye hedefine emin adımlarla yürüyoruz. Geçiş süreci Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 1 Ekim 2024 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi açılış konuşmasıyla ve aynı gün Sayın Bahçeli’nin tokalaşma ve diyalog girişimiyle resmen başladı. Bu süre içinde Sayın Bahçeli’nin 22 Ekim 2024’de Öcalan’la ilgili yaptığı tarihi çağrı geçiş sürecinde en çok ezber bozan ve sonraki adımları somutlayan büyük bir hamle oldu. Öcalan’ın 27 Şubat 2025 tarihli Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı, feshi ve silah bırakmayı ilan etti. Bu çağrıda Öcalan’ın yaptığı tespitler ve çizdiği istikamet terör örgütünün geçiş sürecindeki sonraki pratik adımlarını ve yeni siyasi perspektifini belirledi. Öcalan, “Aşırı milliyetçi savruluşunun zorunlu sonucu olan; ayrı ulus-devlet, federasyon, idari özerklik ve kültüralist çözümler, tarihsel toplum sosyolojisine cevap olamamaktadır.” diyerek devletle ve toplumla bütünleşmeyi yeni amaç olarak tarif etti. Bu amaca ulaşmak için de tek meşru tarzın demokratik siyaset olduğu münfesih terör örgütü ve bağlantılı siyasi ve sosyal mecraları açısından genel bir kabule dönüştüğü de görülüyor. Devamında; fesih kararının ilan edildiği 12 Mayıs 2025, sembolik silah yakmanın gerçekleştiği 11 Temmuz 2025, Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın Terörsüz Türkiye’ye geçişin güvencelerini ortaya koyan yeni yasama yılı açılış konuşmasını yaptığı 1 Ekim 2025, münfesih terör örgütünün fesih ve silah bırakmanın normal sonucu olan geri çekilmeyi duyurduğu 26 Ekim 2025 ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İmralı heyetini tekrar kabul ettiği 30 Ekim 2025 tarihleri geçiş sürecini olgunlaştıran ve sona yaklaştıran adımlar oldu.

'ARTIK YENİ BİR AŞAMAYA GEÇTİK'

İmralı heyetinin kabulüne ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Kendileriyle son derece yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah bu görüşmenin yansımalarını önümüzdeki günlerde göreceğiz.” açıklamasının da altını çizmek gerekir. Artık yeni gelişmelerin olacağı bir aşamaya geçtiğimiz anlaşılıyor. Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulmuş Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun dinleme faaliyetini tamamlamadan önce İmralı’da Öcalan’ı dinlemesi de bekleniyor. Dinleme faaliyetini takiben Komisyonun geçiş süreci hukukunun raporunu hazırlayacağı TBMM Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş tarafından açıklandı.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE BİR SONUÇ DEĞİL BAŞLANGIÇTIR"