Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İSKİ'nin açıklamasına göre "3.Havalimanı Çevre Yolu İnşaatı" sebebiyle yapılacak enerji kesintisiyle Terkos Terfi Merkezi'ne enerji verilemeyeceğinden 07 Ağustos 2018, 08.00'den itibaren 12 saat boyunca 20 ilçede bazı mahallelere su kesintisi olacağı duyuruldu. Duyurunun ardından İstanbullular su kesintisi ne zaman sonra erecek, sular ne zaman gelecek, su kesintisi bitti mi merak etmeye başladı. 12 saatlik su kesintisi Başakşehir, Esenler, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Bakırköy, Bakırköy, Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar, Arnavutköy, Çatalca, Kağıthane, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Şişli, Beşiktaş gibi ilçelerin belirli mahallelerini kapsarken su kesintisinin 12 saatin ardından sona ermesi bekleniyor…

İstanbul'da su kesintisi ne zaman sonra erecek, sular ne zaman gelecek?

20 ilçeyi etkileyecek olan ve İSKİ’nin 12 saat olarak duyurduğu su kesintisinin akşam 20:00 itibariyle sona ermesi bekleniyor…

Su alamayacak bölgeler ve İSKİ telefon numası:

Küçükçekmece Su Kesintisi

Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Yarımburgaz ve Kanarya Mahalleleri.

İSKİ Küçükçekmece Şube Müdürlüğü: 0212 624 90 11

Başakşehir Su Kesintisi

İkitelli OSB, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp Mahalleleri.

İSKİ Başakşehir Şube Müdürlüğü: 0212 687 28 80

Esenler Su Kesintisi

Birlik, Fevzi Çakmak, Havaalanı, Tuna, Kazım Karabekir, Kemer, Menderes, Oruç Reis, Turgut Reis Mahalleleri.

İSKİ Esenler Şube Müdürlüğü: 0212 430 42 10

Bahçelievler Su Kesintisi

Cumhuriyet, Çobançeşme, Fevzi Çakmak, Kocasinan Merkez, Haznedar, Siyavuşpaşa, Soğanlı Merkez, Yenibosna Merkez ve Zafer Mahalleleri.

İSKİ Bahçelievler Şube Müdürlüğü: 0212 644 13 00

Güngören Su Kesintisi

Akıncılar, Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Sanayi ve Genç Osman Mahallelerinin bir kısmı.

İSKİ Güngören Şube Müdürlüğü: 0212 482 74 57

Bağcılar Su Kesintisi

Bağlar, Demirkapı, Evren, Fatih, Göztepe, Güneşli, İstoç, Kirazlı, Mahmutbey, Yenimahalle, Yavuz Selim, Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Yarımburgaz, Kanarya, Fatih, Göztepe, 100. Yıl Mahallelerinin tamamı ile Yavuz Selim Mahallesinin bir kısmı.

İSKİ Bağcılar Şube Müdürlüğü: 0212 550 77 01

Bakırköy Su Kesintisi

Osmaniye ve Zuhuratbaba Mahalleleri.

İSKİ Bakırköy Şube Müdürlüğü: 0212 583 29 06

Esenyurt Su Kesintisi

Merkez, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Esenkent, Sanayi, Talatpaşa ve Yenikent Mahalleleri.

İSKİ Esenyurt Şube Müdürlüğü: 0212 699 20 70

Büyükçekmece Su Kesintisi

Karaağaç Mahallesi.

İSKİ Büyükçekmece Şube Müdürlüğü: 0212 852 35 89

Avcılar Su Kesintisi

Cihangir ve Tahtakale Mahallelerinin tamamı ile Merkez Mahallesinin üst kotları.

İSKİ Avcılar Şube Müdürlüğü: 0212 509 44 90

Arnavutköy Su Kesintisi

Hastane, Hadımköy, İslambey, Deliklikaya, Dursunköy, Ömerli, Yassıören ve Yeşilbayır Mahalleleri.

İSKİ Arnavutköy Şube Müdürlüğü: 0212 597 85 01

Çatalca Su Kesintisi

Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri.

İSKİ Çatalca Şube Müdürlüğü: 0212 789 38 88

Kağıthane Su Kesintisi

Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, M.Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır, Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talat paşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan, Çeliktepe Mahalleleri.

İSKİ Kağıthane Şube Müdürlüğü: 0212 294 04 79

Beyoğlu Su Kesintisi

Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet, Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Çelebi, Keçeci Piri, Kocatepe,Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe, Şehit Muhtar, Hacı Hüsrev ve Kılıçali Paşa Mahalleleri.

İSKİ Beyoğlu Şube Müdürlüğü: 0212 234 50 73

Eyüpsultan Su Kesintisi

Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan, Mithat Paşa, Hasdal Askeri Kışlası, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Yeşilpınar Mahallelerinin tamamı ile Alibeyköy Merkez Üst kotları.

İSKİ Eyüpsultan Şube Müdürlüğü: 0212 627 33 66

Sultangazi Su Kesintisi

Cumhuriyet, 50. Yıl, Esentepe, Gazi, Sultan Çiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım Mahalleleri.

İSKİ Sultangazi Şube Müdürlüğü: 0212 475 12 80

Bayrampaşa Su Kesintisi

Yıldırım, Kocatepe ve Cevatpaşa Mahalleleri.

İSKİ Bayrampaşa Şube Müdürlüğü: 0212 479 53 15

Gaziosmanpaşa Su Kesintisi

Karayolları, Karadeniz ve Barbaros Hayrettin Paşa Mahalleleri.

İSKİ Gaziosmanpaşa Şube Müdürlüğü: 0212 615 87 37

Şişli Su Kesintisi

19 Mayıs, Hürriyet, Bozkurt, Kuştepe, Cumhuriyet, Mecidiyeköy, Duatepe, Merkez, Ergenekon, Meşrutiyet, Feriköy, İzzet Paşa, Fulya, İnönü, Gülbahar, Paşa, Halaskargazi ve Halide Edip Mahalleleri

İSKİ Beyoğlu Şube Müdürlüğü: 0212 234 50 73

Beşiktaş Su Kesintisi

Muradiye ve Vişnezade Mahalleleri.

İSKİ Beşiktaş Şube Müdürlüğü: 0212 328 17 50