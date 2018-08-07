İSKİ'nin açıklamasına göre "3.Havalimanı Çevre Yolu İnşaatı" sebebiyle yapılacak enerji kesintisiyle Terkos Terfi Merkezi'ne enerji verilemeyeceğinden 07 Ağustos 2018, 08.00'den itibaren 12 saat boyunca 20 ilçede bazı mahallelere su kesintisi olacağı duyuruldu. Duyurunun ardından İstanbullular su kesintisi ne zaman sonra erecek, sular ne zaman gelecek, su kesintisi bitti mi merak etmeye başladı. 12 saatlik su kesintisi Başakşehir, Esenler, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar, Bakırköy, Bakırköy, Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar, Arnavutköy, Çatalca, Kağıthane, Beyoğlu, Eyüpsultan, Sultangazi, Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa, Şişli, Beşiktaş gibi ilçelerin belirli mahallelerini kapsarken su kesintisinin 12 saatin ardından sona ermesi bekleniyor…
İstanbul'da su kesintisi ne zaman sonra erecek, sular ne zaman gelecek?
20 ilçeyi etkileyecek olan ve İSKİ’nin 12 saat olarak duyurduğu su kesintisinin akşam 20:00 itibariyle sona ermesi bekleniyor…
Su kesintisi bitti mi? Sular ne zaman gelecek tıkla öğren
Su alamayacak bölgeler ve İSKİ telefon numası:
Küçükçekmece Su Kesintisi
Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Yarımburgaz ve Kanarya Mahalleleri.
İSKİ Küçükçekmece Şube Müdürlüğü: 0212 624 90 11
Başakşehir Su Kesintisi
İkitelli OSB, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp Mahalleleri.
İSKİ Başakşehir Şube Müdürlüğü: 0212 687 28 80
Esenler Su Kesintisi
Birlik, Fevzi Çakmak, Havaalanı, Tuna, Kazım Karabekir, Kemer, Menderes, Oruç Reis, Turgut Reis Mahalleleri.
İSKİ Esenler Şube Müdürlüğü: 0212 430 42 10
Bahçelievler Su Kesintisi
Cumhuriyet, Çobançeşme, Fevzi Çakmak, Kocasinan Merkez, Haznedar, Siyavuşpaşa, Soğanlı Merkez, Yenibosna Merkez ve Zafer Mahalleleri.
İSKİ Bahçelievler Şube Müdürlüğü: 0212 644 13 00
Güngören Su Kesintisi
Akıncılar, Güneştepe, Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Sanayi ve Genç Osman Mahallelerinin bir kısmı.
İSKİ Güngören Şube Müdürlüğü: 0212 482 74 57
Bağcılar Su Kesintisi
Bağlar, Demirkapı, Evren, Fatih, Göztepe, Güneşli, İstoç, Kirazlı, Mahmutbey, Yenimahalle, Yavuz Selim, Mehmet Akif, Atatürk, Atakent, Halkalı, İnönü, Tevfikbey, İstasyon, Söğütlüçeşme, Yarımburgaz, Kanarya, Fatih, Göztepe, 100. Yıl Mahallelerinin tamamı ile Yavuz Selim Mahallesinin bir kısmı.
İSKİ Bağcılar Şube Müdürlüğü: 0212 550 77 01
Bakırköy Su Kesintisi
Osmaniye ve Zuhuratbaba Mahalleleri.
İSKİ Bakırköy Şube Müdürlüğü: 0212 583 29 06
Esenyurt Su Kesintisi
Merkez, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Esenkent, Sanayi, Talatpaşa ve Yenikent Mahalleleri.
İSKİ Esenyurt Şube Müdürlüğü: 0212 699 20 70
Büyükçekmece Su Kesintisi
Karaağaç Mahallesi.
İSKİ Büyükçekmece Şube Müdürlüğü: 0212 852 35 89
Avcılar Su Kesintisi
Cihangir ve Tahtakale Mahallelerinin tamamı ile Merkez Mahallesinin üst kotları.
İSKİ Avcılar Şube Müdürlüğü: 0212 509 44 90
Arnavutköy Su Kesintisi
Hastane, Hadımköy, İslambey, Deliklikaya, Dursunköy, Ömerli, Yassıören ve Yeşilbayır Mahalleleri.
İSKİ Arnavutköy Şube Müdürlüğü: 0212 597 85 01
Çatalca Su Kesintisi
Nakkaş ve Bahşayiş Mahalleleri.
İSKİ Çatalca Şube Müdürlüğü: 0212 789 38 88
Kağıthane Su Kesintisi
Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, M.Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır, Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talat paşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan, Çeliktepe Mahalleleri.
İSKİ Kağıthane Şube Müdürlüğü: 0212 294 04 79
Beyoğlu Su Kesintisi
Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet, Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Çelebi, Keçeci Piri, Kocatepe,Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe, Şehit Muhtar, Hacı Hüsrev ve Kılıçali Paşa Mahalleleri.
İSKİ Beyoğlu Şube Müdürlüğü: 0212 234 50 73
Eyüpsultan Su Kesintisi
Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan, Mithat Paşa, Hasdal Askeri Kışlası, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Yeşilpınar Mahallelerinin tamamı ile Alibeyköy Merkez Üst kotları.
İSKİ Eyüpsultan Şube Müdürlüğü: 0212 627 33 66
Sultangazi Su Kesintisi
Cumhuriyet, 50. Yıl, Esentepe, Gazi, Sultan Çiftliği, Uğur Mumcu, Yunus Emre ve Zübeyde Hanım Mahalleleri.
İSKİ Sultangazi Şube Müdürlüğü: 0212 475 12 80
Bayrampaşa Su Kesintisi
Yıldırım, Kocatepe ve Cevatpaşa Mahalleleri.
İSKİ Bayrampaşa Şube Müdürlüğü: 0212 479 53 15
Gaziosmanpaşa Su Kesintisi
Karayolları, Karadeniz ve Barbaros Hayrettin Paşa Mahalleleri.
İSKİ Gaziosmanpaşa Şube Müdürlüğü: 0212 615 87 37
Şişli Su Kesintisi
19 Mayıs, Hürriyet, Bozkurt, Kuştepe, Cumhuriyet, Mecidiyeköy, Duatepe, Merkez, Ergenekon, Meşrutiyet, Feriköy, İzzet Paşa, Fulya, İnönü, Gülbahar, Paşa, Halaskargazi ve Halide Edip Mahalleleri
İSKİ Beyoğlu Şube Müdürlüğü: 0212 234 50 73
Beşiktaş Su Kesintisi
Muradiye ve Vişnezade Mahalleleri.
İSKİ Beşiktaş Şube Müdürlüğü: 0212 328 17 50