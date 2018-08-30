Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Yunanistan'a sert tepki gösterildi. Açıklamada "Yunanistan makamlarının, 17 Kasım terör örgütünün mensubu, mahkum Dimitris Kufodinas'a izin hakkı vermesini şiddetle kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Yunanistan makamlarının 17 Kasım terör örgütünün mensubu, mahkum Dimitris Kufodinas’a dördüncü kere izin hakkı vermesini bir kez daha şiddetle kınıyoruz.

Diplomatlarımızın canına kıymış bir teröriste bu şekilde hoşgörü gösterilmesi, onların anısına ve acılı ailelerine yapılan bir saygısızlıktır.

Azılı bir teröristin bu tür düzenlemelerden faydalanması terörle mücadelede büyük zafiyete neden olmaktadır."