Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kilis Valiliği'nin izniyle 1- 18 Ağustos tarihleri arasında 35 bin 840 Suriyeli, Kurban Bayramı için Suriye'ye gitti.





10 BİNİ GERİ DÖNDÜ



Bu hafta başında yeniden dönmeye başlayan Suriyelilerden yaklaşık 10 bini şu ana kadar geri döndü.





Öncüpınar Sınır Kapısı'nda işlemleri yapıldıktan ve yanlarındaki eşyalar arandıktan sonra Türkiye'ye geçişlerine izin verilen Suriyeliler, bayramı ülkelerinde geçirdikleri için mutlu olduklarını ancak rejimin İdlib'e yönelik operasyonu nedeniyle erken döndüklerini belirtti.





31 ARALIK'A KADAR DÖNMELERİ GEREKİYOR



Bayram için giden Suriyelilerin 31 Aralık’a kadar dönmeleri gerektiği belirtildi.





"1 AYLIK TATİL DE YETERLİYDİ"



Sınırda konuşan bir Suriyeli şunları söyledi: "Ben Suriye'de 1 ay kaldım. İdlib'de çıkan olaylardan dolayı geri döndüm. Ama 1 aylık tatil de yeterliydi. Orada babam yaşıyor. Ben ise Ankara'da çalışıyorum" dedi.



