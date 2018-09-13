Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez Aşağıköy kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda bir erkek iki bayan toplam dört terörist ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.

Valilik bölgede operasyonun devam ettiği de bildirdi.