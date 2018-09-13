Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez Aşağıköy kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda bir erkek iki bayan toplam dört terörist ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.
Valilik bölgede operasyonun devam ettiği de bildirdi.
Son Dakika... Bingöl'de 2'si kadın 4 terörist etkisiz hale getirildi
13.09.2018 - 10:32 | Son Güncelleme: 13.09.2018 - 11:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 2'si kadın 4 terörist ölü olarak ele geçirildi.
Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz Merkez Aşağıköy kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda bir erkek iki bayan toplam dört terörist ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.
Etiketler : terör,
580205 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/580205.aspx
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