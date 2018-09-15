Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 20 Ağustos’ta ABD Büyükelçiliği’ne yönelik yapılan saldırıyla ilgili yürütülen tahkikat derinleşiyor. Soruşturma kapsamında 20 Ağustos’ta Elçilik binasına ateş eden Ahmet Çelikten ve aynı arabada bulunan Osman Gündaş ile Gündaş’ın patronu Ersin Bayram tutuklanmıştı. İşadamı Bayram’ın ifadesinde FETÖ’nün 15 Temmuz’dan sonra altın gömdüğünü söylemesi üzerine Başsavcılık, harekete geçti. Bayram’ın tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS’le yeniden ifadesi alındı. 2014 ile 2015 yıllarında eski ortağı Hüseyin M’nin yemek sırasında tanımadığı kişiye anlattığı sırada duyduğunu söyleyen Bayram, “Kayınpederi Hamza Y’nin 3 araba beraber hareket ederek köylerine gitmişler. Öndeki arabanın öncü olarak polis kontrolünün olup olmadığını kontrol ettiklerini, diğer arabaların da arkasından geldiğini ve daha önce nakit paradan çevirdikleri altınları köye götürerek gömdüklerini söylerken duydum” dedi.



HATIRLAMIYORMUŞ!

İlk ifadesinde altınların 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gömüldüğünü söyleyen ancak yeniden alınan ifadesinde tam olarak hangi tarihte geçtiğini hatırlamadığını anlatan Bayram, “Çünkü ben örgütle irtibatımı 17-25 Aralık 2013’ten 1 yıl sonra kesmiştim. Hüseyin M. ile olan iş ortaklığımdan birisi 2014 yılının ortalarında diğerinde ise 15 Temmuz’dan 6 ay sonra bitti. Bunları benim yanımda söylemesinden dolayı yanındaki kişinin Hüseyin M’den rahatsızlık duyduğunu hissettim” şeklinde konuştu.



BÜYÜKELÇİLİK ŞİKÂYETÇİ OLMADI

Soruşturmayı dört koldan yürüterek, her ayrıntıyı hummalı bir şekilde inceleyen Ankara Başsavcılığı, iddiaların doğru olup olmadığını araştırmak için harekete geçti. Başsavcılık, Emniyet’e yazı yazarak, iddiaların araştırılması için talimat verdi.

Öte yandan, Ankara Büyükelçiği’nden şu ana kadar yapılan saldırı ile ilgili herhangi bir şikâyet veya suç duyurusu yapılmadığı öğrenildi.