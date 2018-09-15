AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu,  "Ekonomimiz ehil ellerde, çok hızlı olarak önlemlerimiz alınıyor ve bu süreçte  maruz kaldığımız saldırılar başarıyla bertaraf edilmiştir. Bundan sonra da karşı  karşıya kalırsak argümanlarımız, planlarımız hazırlanmış durumda." dedi. 

Sarıeroğlu, Yüreğir Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Hayme  Ana Kına Konağı'nın açılışında yaptığı konuşmada, ekonomiyle ilgili  değerlendirmelerde bulundu.

Son dönemlerde çeşitli kur dalgalanmalarının yaşandığını hatırlatan  Sarıeroğlu, Adanalıların 3 gün içerisinde bir ton altın bozdurarak, oynanan  oyunun bozulmasına büyük katkı sağladığını aktardı.

Vatandaşların bu oyunun farkında olduğunu vurgulayan Sarıeroğlu,  "Yaşadığımız süreç iç dinamiklerimizden kaynaklı bir süreç değil. Bunu hepimiz  biliyoruz. Bakıyoruz istihdam artıyor, büyüme oranlarında yine rekor kırmışız,  G20 ülkelerinde OECD içerisinde en yüksek oranlardayız. Turizmde yaşadığımız  süreçler ortada, üretim devam ediyor çarklar dönüyor." diye konuştu.

"Kaptan köşkünde reisimiz oturuyor"

Sarıeroğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile şaha kalkacak  Türkiye'nin önüne engel koymak isteyen odakların saldırılarda bulunduğunu  belirterek, "Dış kaynaklı olarak yaşadığımız bir dalgalanma süreci ama Allah'a  hamdolsun kaptan köşkünde reisimiz oturuyor. Ekonomimiz ehil ellerde, çok hızlı  olarak önlemlerimiz alınıyor ve bu süreçte maruz kaldığımız saldırılar başarıyla  bertaraf edilmiştir. Bundan sonra da karşı karşıya kalırsak argümanlarımız,  planlarımız hazırlanmış durumda." değerlendirmesini yaptı.

Jülide Sarıeroğlu, daha sonra açılışı gerçekleşecek Kına Konağı'nın  gençlere hayırlı olmasını dileyerek, "Aslında kendimle alakalı söyleyecek ufak bir şeyim var ama çok sayıda basın mensubumuz var. Manşet olabiliriz. 'Hanımlar  beni anlamıştır' diye düşünüyorum, mesajı. Burada ifade etmeyeyim. İnşallah  diyelim hep birlikte." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Yüreğir Belediyesi tarafından hizmete  kazandırılan Hayme Ana Kına Konağı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Konakta kına gecesine de katılan Sarıeroğlu, kına yakılması için  avucunu açmayan gelinin sol eline altın koydu.