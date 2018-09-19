Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Külliye'de ABD'li 30 şirketin temsilcilerini kabul edecek. ABD ile yaşanan gerilim devam ederken gerçekleşecek zirve kritik önem taşıyor.



30 ŞİRKET KATILIYOR



23-27 Eylül arasında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için ABD'ye gidecek olan Başkan Erdoğan, Washington temasları öncesinde gerçekleşecek zirvede ABD'li yatırımcıların beklentilerini dinleyecek. Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından organize edilen toplantıya aralarında Citibank, General Electric, Pepsi, Coca Cola, Dow Chemical, Boeing, Microsoft, Google ve Pfizer'ın da bulunduğu trilyon doları yöneten 30 şirketin CEO'su katılacak. Toplantıda, sanayiden gıdaya ve perakendeye kadar birçok alanda faaliyet gösteren şirketlerin beklentileri ve talepleri dinlenecek. Mevcut yatırımları ve gelecekteki planları masaya yatırılacak. Şirketlerin CEO'larının yanı sıra toplantıda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, AmCham (Türk Amerikan işadamları Derneği) ve YASED yönetim kurulu üyeleri de hazır bulunacak. Zirveye bakanların da katılması bekleniyor. ABD'li şirketlerin ağırlıklı yöneticileri Türk. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ABD'den yatırım çekmede ülkeye destek vermeleri istenecek.



TÜRKİYE'YE İNANCIMIZ TAM



BP Türkiye Ülke Başkanı Mick Stump, Türkiye'ye inançlarının tam olduğunu söyledi. Stump, "Her ekonominin kısa vadeli sorunları vardır. Türkiye bunları aşacak. Ülkenizin jeopolitik önemi çok yüksek ve uzun vadeli potansiyeline inanıyoruz" diye konuştu.



UniCredit Başkanı Fabrizio Saccomanni de Türkiye'deki yatırımlarında yaklaşımlarının uzun vadeli olduğunu kaydetti. Saccomanni, Milano'da düzenlenen bir panelde yaptığı konuşmada, UniCredit'in Türkiye'deki biriminin (Yapı Kredi Bankası) kârlı olduğunu ve bankanın UniCredit üzerindeki etkisinin sınırlı olduğunu belirtti. "Taahhüdümüz Türkiye'de kalmak" ifadesini kullanan Saccomanni, ayrıca Türkiye'nin ekonomik temel göstergelerinin pozitif olarak kalmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.