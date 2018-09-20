Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakırköy Florya'da Azeri işadamı İtimat İsmailov kendi ofisinde başından ve kalbinden vurularak öldürüldü. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, olayın ardından geniş çaplı inceleme başlattı. İsmailov'u öldürdüğü ileri sürülen Azeri eski polis şefi Gözel Damirov ve beraberinde bulunan şoförü Beşiktaş’ta bir mekanda yakalandı.

Katil Azeri eski polis şefi

Gözel Damirov'un Azerbaycan'da bir dönem İl Emniyet Müdürlüğü görevinde bulunduğu ve daha sonra karıştığı bir olaydan sonra Türkiye'ye kaçtığı öğrenildi.

Soruları cevapsız bıraktı

Gözel Damirov ve şoförü Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildiği sırada, gazetecilerin sorularını cevapsız bırakarak, polis ekipleri tarafından sorguya alındı.

Alacak verecek meselesi

Gözel Damirov'un işadamı İtimat İsmailov'u aralarındaki bir alacak verecek nedeniyle vurduğu iddiaları araştırılıyor. Gözel Damirov ve beraberinde ki şüphelinin sorguları sürüyor.

Azerbaycanlı iş adamı ofisinde öldürüldü Bakırköy'de ofisinde tartıştığı kişi tarafından silahla yaralanan Azerbaycanlı iş adamı Etimat İsmailov, hayatını kaybetti. İş adamını silahla yaraladıktan sonra kaçtığı belirlenen şüpheli yakalandı