Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Gaziler Günü Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan piyasalara net mesajlar verdi. Döviz kurlarında yaşanan hareketliliğe değinen Erdoğan özetle şunları söyledi: Bu millet topyekûn gazi bir millettir. Bu topraklar böyle bir toprak, bu topraklarda boşluk yok; şehitlerimizin, gazilerimizin kanı var. Biz Alparslan ile başladık, Osman Gazi ile yürüdük, Gazi Mustafa Kemal ile Cumhuriyeti inşa ettik. Şimdi ihya dönemini yaşıyoruz. Bu ihya dönemini hep beraber sürdüreceğiz. Kriz mıriz sakın ha bunlara aldırmayın. Bunların hepsi manipülasyondur. Bizde kriz falan yok. Güçlenerek geleceğe yürüyoruz. Öyle AVM’lerde şurada burada manipülasyon yapanlara aldanmayın. Bundan sonra bu ülkede dolarla, avro ile şunla bunla kira mira yok. Bu ülkede bundan sonra Türk lirası geçer. Aksi takdirde bunun bedelini öderler.

İNLERİNE GİRMEYE DEVAM

Ülkemizin hiçbir şehri, hiçbir ilçesi yoktur ki teröre kurban vermemiş olsun. Şehidi ve gazisi olmamış olsun. Hatırlayın hep şu ifadeyi kullandım, ‘İnlerine gireceğiz’ dedim. Girdik mi inlerine? Girdik. İşte o inlere girenler burada. Sizlere şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Siz hiçbir zaman yılmadınız, acaba bu inin içinde ne var diye düşünmediniz. Buralarda durmak yok yola devam edeceğiz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin yaptıkları fedakârlık karşısında devlet olarak bize düşen emanetlerine sahip çıkmaktır. Hakkınızı bilin, sakın aşağı düşmeyin. Unutulmamalıdır ki devletimizin sağladığı imkânlar, sadece birer vefa göstergesidir. Yoksa bir lütuf değildir.

MEÇHULE İTMEYE ÇALIŞTILAR

Türkiye önce içeriden sonra dışarıdan kuşatılarak karanlık bir meçhule doğru itilmeye çalışılmıştır. Milletimiz bu oyunu görmüş. İstiklaline ve istikbaline sahip çıkarak kendisine başka bir istikamet çizmiştir. Ülkemizi köşeye sıkıştırmak için atılan her adım, kurulan her tezgâh oynanan her oyun önümüzde yeni ve daha büyük kapıların açılması ile neticelenmiştir. Unutmayın her doğum gibi bu yeni sürecinde elbette sancıları vardır. Her kutlu doğum sancılı olur unutmayın.

HER ŞEY FARKLI OLACAK

Yarınki Türkiye Allah’ın izniyle bugünkünden daha güçlü, daha zengin, daha iddialı olacaktır. Biz ülkemizi 2023 hedefleri ile somutlaştırdığımız muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkardığımızda inşallah her şey çok daha farklı hale gelecektir. Çocuklarımıza emanet ettiğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarının ise içinden geçtiğimiz tarihi dönüm noktasının zirvesini teşkil edeceğine inanıyorum.

BARIŞA BİR ADIM ATTIK

İdlib mutabakatına ilişkin Erdoğan “Dedik ki; ‘İdlib’te artık kan dökülmesin. Gözyaşı dinsin. Ne adım atmamız gerekiyorsa bu adımları atalım. ‘ 12 madde sıralandı imzalar atıldı. Bu sınırlarımızın ötesinde barışa bir adımdı. İnşallah devamı gelir” dedi.

Türkiye’nin geleceği daha parlak olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li şirketlerin Türkiye temsilcileriyle bir toplantı yaptı. Beştepe Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantı, 2 saat 40 dakika sürdü. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Amerika ile olan stratejik iş birliğimizin tüm iniş çıkışlara rağmen yatırım ve ticaret aracılığıyla daha da güçleneceğine inanıyorum" dedi. Erdoğan, şöyle devam etti: Bizim için reformlar tek seferlik bir uygulama olmadı ve olmayacak. Değişen şartlara ihtiyaçlara göre gerekli düzenlemeleri yapmayı sürdüreceğiz. Yatırım ortamını iyileştirmek için yaptığımız düzenlemeleri sizlerden gelen ve geri bildirim önerilerini dikkate alarak gerçekleştiriyoruz. Kapımız size açık olmaya her zaman devam edecek. Sizler Türkiye'nin bölgesindeki onca istikrarsızlığa, çatışmaya ve sıkıntıya rağmen neleri başardığını gayet iyi biliyorsunuz; şu an yüzleştiğimiz sıkıntılar da bizim için asla aşılmaz değildir. Göreceksiniz, Türkiye'nin geleceği çok daha aydınlık ve parlak olacak.