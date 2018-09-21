İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İç güvenlik operasyonları kapsamında, Ağrı-Doğubeyazıt kırsalına yapılan hava destekli operasyonda 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.
Ağrı Doğubeyazıt'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi
21.09.2018 - 21:03 | Son Güncelleme: 21.09.2018 - 21:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, Ağrı-Doğubeyazıt kırsalına yapılan hava destekli operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Etiketler : terörist,
581411 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/581411.aspx
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