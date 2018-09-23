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TBMM Başkanı Binali Yıldırım; 'Şuana kadar gelen bir teklif olmadı'
23.09.2018 - 11:18 | Son Güncelleme: 23.09.2018 - 11:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Yeni dönemde iç tüzüğün uyarlanması konusu var. Partilere yeni ic tüzükle ilgili tekliflerinizi TBMM'ye getirirseniz bir çalışma yapılabilir demiştim. Şuana kadar gelen bir teklif olmadı" dedi.
Etiketler : binali yıldırım,
581591 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/581591.aspx
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