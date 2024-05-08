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Beton direğe çarpan araç ikiye ayrıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Beton direğe çarpan araç ikiye ayrıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yayaya çarpan otomobil, elektrik direğine çarparak ikiye ayrıldı. Kazada 1 kişi öldü,1 kişi de yaralandı.

D-130 kara yolu Gölcük istikametinde seyreden Sefa T. yönetimindeki 41 ST 138 plakalı otomobil, Sepetlipınar Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki yayaya, ardından beton elektrik direğine çarptı.

ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ

Çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan aracın arka kısmı bir iş yerine çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, kimliği öğrenilemeyen yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Beton direğe çarpan araç ikiye ayrıldı: 1 ölü, 1 yaralı - 1. Resim

Yaralı araç sürücüsü, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bu arada, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, aracın yayaya çarptıktan sonra beton elektrik direğine vurarak ikiye ayrıldığı görülüyor.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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