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Refüjdeki ağaç ve direklere çarpan otomobil hurdaya döndü! Yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Refüjdeki ağaç ve direklere çarpan otomobil hurdaya döndü! Yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde kontrolünü kaybeden sürücü kaza yaptı. Araçtaki 4 kişi yaralandı.

Bu akşam saatlerinde Gemerek ilçesinde, Kayseri’den Sivas istikametine giden Ç.D. idaresindeki 68 ADR 455 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaç ve direklere çarptı.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçta bulunan sürücü Ç.D. ile M.E.D., Y.B.K. ve A.Y. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza sonrası trafik bir süre tek şeritten verildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Refüjdeki ağaç ve direklere çarpan otomobil hurdaya döndü! Yaralılar var - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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