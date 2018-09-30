ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerinin ardından Almanya’ya geçerek resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece saatlerinde yurda döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal karşıladı. Havalimanından ayrılan Erdoğan, Kısıklı’daki konutuna geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü
30.09.2018 - 01:27 | Son Güncelleme: 30.09.2018 - 01:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ve Almanya ziyaretlerinin ardından yurda döndü.
Etiketler : erdoğan,cumhurbaşkanı,
582487 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/582487.aspx
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