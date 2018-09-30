ABD’nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu görüşmelerinin ardından Almanya’ya geçerek resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gece saatlerinde yurda döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal karşıladı. Havalimanından ayrılan Erdoğan, Kısıklı’daki konutuna geçti.