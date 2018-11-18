Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, son zamanda taksi şoförlerine yönelik şikâyetlerin artması üzerine harekete geçti. Bu kapsamda Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 ilde denetimler yapıldı. Uygulama bin 484 personelle ve 457 ekibin katılımıyla 448 noktada gerçekleştirildi. 5 bin 324 araç denetlendi, kural ihlali yapan bin 51 taksi şoförüne toplam 329 bin 891 lira para cezası kesildi. Bir kişi gözaltına alındı, 97 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı; biri çocuğun cinsel istismarı, ikisi resmî belgede sahtecilik, biri yaralama ve altısı diğer suçlardan olmak üzere aranan on kişi şüpheli de yakalandı. 192 araç trafikten men edildi, bin 984 gram esrar, kurusıkı tabanca, yedi kesici ve delici alet ile on iki sopanın ele geçirildi. İçişleri Bakanlığı bu tarz uygulamaların belirli periyotlarda devam ettirileceğini vurguladı.

Öte yandan şoförlere kısa ya da uzun mesafe, olumsuz hava koşullarında, trafiğin yoğun olduğu saatlerde yolcu almamak; güzergah uzatarak fazla para talep etmek, taksimetre açmamak, yüksek sesle müzik dinlemek, araç bakım ve temizliğini yapmamak, araç içerisinde sigara içmek, dışarıya çöp atmak, taksimetre bulundurmamak ya da kullanmamak, seyir hâlinde cep telefonu kullanmak, kırmızı ışık ihlali, emniyet kemeri takmamak, tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek, alkollü ya da uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmak gibi konulardan ceza kesildi. Abdullah Sarica ANKARA İHA