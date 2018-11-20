Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin İllinois eyaletine bağlı Chicago şehrindeki Mercy hastanesinin araç parkında bir tartışma sonucu meydana gelen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti. Polisin yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz bir silahlı saldırganın açtığı ateş sonucu hayatını kaybedenlerin arasında 1 doktor, yeni mezun bir eczacı ve 1 polis memurunun olduğu bildirildi. Silahlı saldırganın, kız arkadaşı olduğu belirlenen Doktor Tamara O'Neal ve bir polisle tartıştığının görüldüğü, daha sonra saldırganın silahla onları vurduğu belirtildi. Olayda saldırganın da öldüğü ancak polis ateşiyle mi yoksa kendi silahıyla mı öldüğü henüz belirtilmedi. Chicago Polis Müfettişi Eddie Johnson, "Doktorun bir arkadaşı saldırgana müdahale etmeye çalıştı, bu sırada saldırgan gömleğini kaldırdı ve tabancasını çıkardı. Doktorun arkadaşı yardım için koşmaya başladığı sırada saldırgan silahını ateşledi" dedi.



Görgü tanıkları, Doktor O'Neal'i yere düşerken gördüklerini, saldırganın yerdeki doktora 3 el daha ateş etiğini söyledi. Polis olay yerine vardığında silahlı saldırganın etrafa rastgele ateş ederek hastaneye doğru hareket etmeye başladığını söyleyen görgü tanıkları, saldırganın o sırada asansörden çıkan eczacı Dayna Less'i vurduğunu bildirdi. Bölgede bulunan polis memuru Samuel Jimenez ve saldırgan birbirlerine ateş açtıktan sonra Jimenez'in ve vurulduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği, ikinci bir polis memurunun ise saldırganın açtığı rastgele ateş sonucunda yaralandığı belirtildi.